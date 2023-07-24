台中豐原神秘阿伯出沒公園！唱他指定曲現領200紅包 超狂身分曝
台中豐原一名阿伯在公園出沒，要人從他指定的「自製歌單」中自選歌曲演唱，唱一首就能現拿200元紅包，導致現場大排長龍，等著唱指定曲給阿伯聽。日前有網友將此排隊奇景分享上臉書社團，釣出知名人士洩了「紅包阿伯」的底，指出他是潭子大地主，因喜歡聽人唱歌才這麼做，一天約發出2萬元紅包，還曾舉辦抽獎活動。
家庭消費中心/綜合報導
原PO在臉書豐原地方社團發文曬出一段影片，畫面中只見一大群人在公園裡排隊，在烈日下戴著口罩、撐傘耐心等待，就為了唱給「神秘阿北」聽，現領200元紅包，他擔心這種「好康」可能是詐騙手法，質疑「錢真的有這麼好賺嗎？」
貼文曝光後，不少人認同原PO觀點，都擔心這種「天上掉餡餅的事」擺明有鬼。但有知情人士透露，該名「神秘阿伯」姓蔡，今年68歲，他是潭子的大地主，擁有大片荔枝園及筍子園。
至於聽人唱「指定曲」，一曲發200元紅包，則是因蔡阿伯有喜歡聽人唱歌的興趣，以前常在潭雅一帶出沒，近期才移來豐原舉辦，阿伯曾透露自己一天大約發2萬元的紅包，「以前都是先包好再到現場發，現在則是到場看人數才包紅包」。而且，蔡阿伯不僅聽歌發紅包，還曾舉辦過抽獎活動。
據了解，蔡阿伯23日在豐原區成功路一處公園發紅包，有民眾懷疑是詐騙集團，警方獲報到場維持秩序，初查無不法情事，提醒民眾注意自身安全，烈日下排隊小心中暑。