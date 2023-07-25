杜蘇芮在門口了！台灣4年沒颱風登陸 「明天別出門」公告瘋傳
杜蘇芮颱風今（25）日開始影響台灣，首當其衝的「東半部」率先開始會有明顯雨勢，「北部」晚上起也會因外圍環流出現降雨，接下來26、27日影響最為劇烈，尤其是南部、東半部將有致災性降雨，防颱工作不得不準備完善！由於台灣已經有四年沒有颱風登陸或者影響如此劇烈的情況，不少民眾也是相當擔憂，相關防災訊息在社群上瘋傳。
記者張嘉哲/綜合報導
由於杜蘇芮颱風雖然路徑南修沒有直接撲台，但是因為少了屏障，因此結構較其完整，路線上來看，南部地區以及東部地區影響非常大，根據預估雨量顯示，25日至28日期間，北北基桃竹苗平地最高達300毫米，台東花蓮最高達700毫米，南高屏最高達400毫米，中彰投雲嘉最高達200毫米，不可不慎！
而消息曝光後，立刻在社群引起討論，南部地區由於因應中秋節即將到來，只差一個多月就能收成，不少文旦的農民擔憂農作物受損嚴重，只能做好防颱準備，祈求風雨不要太大，「能救多少算多少」；另外也有不少人已經開始在家堆沙包防範，準備充足的糧食。
另外也有人提醒「颱風天千萬不要亂出門，經鐵工朋友聊起，台灣已多年沒颱風進入，如這幾天有颱風進入，盡可能不要外出，因為很多的鐵皮屋，屋頂的螺絲釘都已鏽蝕，與浪板脫離，颱風一吹有可能飛起掉落，比大刀還鋒利， 鐵工朋友說平均10間有6到7間都是如此，請大家多加注意，多多提醒週邊朋友，把風險降為最低」。
氣象專家彭啟明也在臉書上表示「不知道您在工作上有做好防颱演練準備沒？如果什麼都沒做，這是件很危險的事情，務必要再檢查一次，趁今天最後的時間，如果您在可能警戒區，務必要做好該有準備，做好最壞的打算安排，如果您不在警戒區，也不要過度樂觀，先準備好，今年後續都還用得到，要提防突發的意外，尤其是戶外工作者，例如強陣風或突發不穩定對流天氣發展。