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「南部3縣市」今13:30萬安演習！管制時間、外送暫停懶人包一次看

▲南部「3縣市」台南市、高雄市、屏東縣，今（25）日實施「萬安46號演習」，時間為下午1時30時至下午2時進行人車管制措施。（示意圖 ／記者吳嘉億攝）
▲南部「3縣市」台南市、高雄市、屏東縣，今（25）日實施「萬安46號演習」，時間為下午1時30時至下午2時進行人車管制措施。（示意圖 ／記者吳嘉億攝）

記者蕭涵云/綜合報導

南部3縣市台南市、高雄市、屏東縣，今（25）日實施「萬安46號演習」，時間為下午1時30時至下午2時進行人車管制措施，由於正好遇上一般民眾的午餐時間，如果人在餐廳吃飯時遇上該怎麼辦？萬安演習時還能叫外送嗎？全台外送平台暫停地區、時段快記好，否則苦苦等候的午餐，到手可能已是下午茶。

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📍7月25日（周二）13:30至14:00
南部地區：台南市、高雄市、屏東縣

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▲一名男大生批評萬安演習不僅派不上用場，還很「擾民」，貼文一出，反遭網友轟爆。（圖／台北市政府提供）
▲萬安演習自7月24日至7月27日，陸續在各縣市實施。（圖／台北市政府提供）
🟡萬安演習是什麼？
「萬安演習」是中華民國的軍民聯合防空演習代號，目的是透過演練防空疏散避難，一旦發生空襲，民眾能儘速避難，降低戰時人員傷亡及財產損失。

🟡萬安演習可以走路去吃飯嗎？
不能。13:30警報發放後，住家、商家都要關閉門窗、水電、瓦斯並熄滅燈火，路上行人也要依避難指示，進入附近防空避難場所避難。簡而言之就是「關好、躲好」，大搖大擺走去吃飯，且規勸不聽，可依《民防法》裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

🟡演習時正在餐廳吃飯要躲起來嗎？
如果在店內用餐的顧客，演習時可以「繼續用餐」。不過店家要關閉室內電源，並且管制人員進出。

🟡萬安演習外送暫停時間
暫停區域：台南市、高雄市、屏東縣
◾foodpanda於13:00至14:00暫停相關服務。
◾Uber Eats於13:15分至13:45暫停外送及外帶自取。

外送平台約在演習前半小時開始陸續暫停服務，但根據過往經驗，建議中午12:30後就不要點外送，萬一該趟外送無法在下午1時暫停服務前送達，就得等下午2時演習結束，外送員才能不受交通管制繼續送餐。

🟡萬安演習警報聲
當天位在演習區域內的手機，都會收到告警系統發送的簡訊，13:30通知演習開始，14:00發送演習結束訊息。 除了簡訊提醒，也可留意警報聲。

◾演習開始警報聲
一長音、兩短音（長音15秒、短音5秒）。
間隔5秒。
第一、二步循環3次，共115秒。

◾演習結束警報聲
90秒長音。

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