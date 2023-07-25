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初夜給醫學系男友！「滾床一半驚見隱疾」　當場變健檢她冷掉

▲一名女網友分享跟醫學系男友滾床，結果當場被「健康檢查」直接冷掉。（示意圖/pixabay）
▲一名女網友分享跟醫學系男友滾床，結果當場被「健康檢查」直接冷掉。（示意圖/pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

滾床當場變「健檢」會是怎樣的體驗？近日一名女網友分享，自己跟醫學系的男友交往半年，兩人終於發生了第一次的親密關係」，而由於女網友也是第一次難免有些緊張，沒想到過程中，男友卻突然抬頭告知自己有「隱疾」，讓她崩潰直呼「當下真的有點冷掉」笑翻不少網友。

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一名女網友在「Dcard」貼文指出「跟醫學系的男友交往已經半年，這是我第一次要發生親密關係，其實感到期待又害怕，結果那天就在進行前戲時，我男友突然在我雙腿間說『欸！妳有痔瘡耶.......』當下空氣瞬間凝結，雖然之後就順順進行下去了，但當下真的有點冷掉」。

▲男友只愛滾床單？女網友「這一問」性福都掉了...（示意圖／取自pixabay）
▲醫學系男友在前戲時，不小心發現女友好像有痔瘡的症狀，並且直接講出來。（示意圖／取自pixabay）
該女網友崩潰的說「會不會是因為男友讀醫學系，才會突然犯了職業病？但這個時機也太尷尬了，第一次在這種情況下結束還是有一點不甘心，而且事後想到這件事，都會默默地摸一下自己的屁股，好害怕我是不是真的有痔瘡」。

貼文曝光後，笑倒不少人，不少人直呼真的「好解」，「你男友職業道德....未來肯定很好」、「真的快笑到瘋掉，畫面感十足」、「當下應該立即停止，探討如何治療！」、「太好笑，當場健檢是哪招」、「講出來他才知道你的感受，對他來說不會解，只是一個跟喝水差不多的事情」、「最好再確認一下，說不定真的有痔瘡，要去看個醫生」。

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