颱風來了只會吃泡麵？婆媽抖「防颱神料理」：全家整鍋掃光
杜蘇芮颱風步步逼近，目前中央氣象局將於2時30分發布「陸上警報」，且杜蘇芮會在未來6小時內增強為「強烈颱風」，26日上午颱風暴風圈將會接觸花東、恆春半島等陸地，南部及東部會有致災性再與，一定要做好防災準備！不少人一大早就到市場、超市購買備糧，然而颱風天來你還在囤貨泡麵嗎？就有不少婆媽分享最佳防颱料理「颱風麵」的作法，直呼許久未吃「這兩天可以來回味一下」！
記者張嘉哲/綜合報導
事實上，所謂「颱風麵」做法非常簡單，只要加麵煮開之後，倒入茄汁鯖魚罐頭，另外加入自己想吃的配料，有些人會加蛋、貢丸或者魚餃類，簡單煮開之後就可以起鍋，是不少台灣人在颱風時必吃的家常料理，因此也有「颱風麵」的稱號，過去幾年受到疫情不能外出的時候，備受推崇，也有人稱「最佳防疫料理」。
而不少人也在烹飪社團貼文表示「颱風要來了！明後天來煮個颱風麵，實在好久沒吃了！」、「超久沒吃好懷念，今天去馬上去買麵條跟茄汁鯖魚罐頭了！」、「我家每次煮每次都整鍋掃光！超級好吃大推」、「颱風天吃比較有味道」、「喜歡番茄的人很難抗拒的奇妙美味」、「我以為這種麵只有我家會吃，原來是台灣家常菜啊」、「颱風麵！ 加個大白菜跟蛋一起煮，超好吃」。
而仔細打開YouTube頻道搜尋「茄汁鯖魚麵」，也可以看到有不少國外的YouTuber都有利用台灣這種獨有的「茄汁鯖魚罐頭」煮麵，甚至延伸出茄汁鯖魚義大利麵的做法都有，顯見這個罐頭的烹飪用處非常多，連國外的廚師以及老饕也好奇嘗鮮看看，不愧是不少人從小吃到到大的「茄汁鯖魚神級料理」，魅力可以說是無法擋，這次颱風來不要再吃泡麵了！不妨嚐嚐這古早味的「颱風麵」吧！