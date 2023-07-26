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才退休颱風就來！鄭明典維基百科遭改「晴天娃娃」　本人回應了

▲被稱為「網紅局長」的鄭明典最近卸任，結果才剛宣布退休，杜蘇芮颱風就朝台灣而來，被網友笑稱是「護國神人」！（圖／記者嚴俊強攝）
▲被稱為「網紅局長」的鄭明典最近卸任，結果才剛宣布退休，杜蘇芮颱風就朝台灣而來，被網友笑稱是「護國神人」！（圖／記者嚴俊強攝）

記者張嘉哲/綜合報導

今年第五號颱風杜蘇芮來勢洶洶，今（26）深夜開始，全台就降下第一波雨勢，早上中央氣象局也針對8縣市發布豪大雨特報，不少民眾持續補強防颱作業。然而值得一提的是，中央氣象局前局長鄭明典在任內都沒有颱風登陸，日前才剛宣布退休，杜蘇芮就「侵門踏戶」，讓不少網友封他為「天氣之子」、「護國神人」等，甚至還有人把鄭明典維基百科改成「鄭明典aka台灣晴天娃娃」。對此，鄭明典本人也在節目上回應了。

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鄭明典近幾年人氣大增，個人臉書甚至高達有19萬人追蹤，成為網紅局長，每每有許多天氣上的資訊他也會與民眾分享，圈粉無數人。然而日前他剛宣布退休消息，不少人也獻上祝福，不過有趣的是，在他任內局長將近1500多天的日子裡，都沒有颱風中心登入台灣。

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▲鄭明典的維基百科名字被網友改成「鄭明典aka台灣天氣娃娃」。（圖/維基百科）
沒有想到日前鄭明典才剛退休，位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓就升格為「今年編號第5號的輕度颱風杜蘇芮」，而且還直朝台灣而來，雖然路徑不斷南修，但也是近幾年對颱風造成最大影響的颱風，讓網友笑稱鄭明典才是真的「護國神人」、「是連颱風都會怕的辣個男人」。

針對網友說法，甚至是維基百科被搞笑改成晴天娃娃一事，鄭明典也在Yahoo! TV直播節目「彭博士觀風向」回應「網友們有時開開玩笑，把他當茶餘飯後聊天話題無妨，只是當真的有颱風來時還是要嚴肅看待，要有防災做為」鄭明典說「颱風路徑是有長周期的變化，像是聖嬰、印度洋海溫等，都會有所影響，只是剛好他在氣象局長任內的時間都沒颱風登陸，不過也因此遇到2次百年大旱，現在幾乎年年缺水，除了降雨因素影響，應用管理也要有所改進與關注」。

▲中央氣象局局長鄭明典2020年上任，今（2023）年7月中旬即將退休，臉書有近19萬粉絲的他，竟然透露退休後可能不會撰寫天氣文章了。（圖／NOWnews社群中心製）
▲中央氣象局局長鄭明典2020年上任，今（2023）年7月中旬即將退休，臉書有近19萬粉絲相當高人氣，被稱為是「網紅局長」（圖／NOWnews社群中心製）

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