星巴克廁所設「密碼鎖」！密碼藏收據 分店出招：不想當免費公廁
BLACKPINK星巴克聯名掀起搶購熱潮，3280元的「BP Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」，網路炒價暴漲至1萬到1萬2000元。最近星巴克廁所的「密碼鎖」話題也很夯，日本網友發現東京一家星巴克在廁所門上設密碼鎖，必須從收據上找到「通關密碼」才可入內，原來是店家為了避免沒消費就借廁所，被當免費公廁，直接卻又溫柔地拒絕，讓人嘖嘖稱奇。
記者徐銘穗/綜合報導
日本網友日前在推特上，分享東京御徒町的一家星巴克廁所門上的密碼鎖照，短短6天已有超過2400萬次觀看、1.7萬則轉推。原PO說他問了店家才知道，原來廁所的「通關密碼」就藏在收據上，顧客如果想要上廁所，只要從收據上找到「廁所的密碼」，就能安心如廁。
原PO不禁感嘆：「嗯！看來這樣的狀況發生了很多次。」他也呼籲，公廁的數量本來就少，加上近來遊客人數增加，只到咖啡廳借廁所卻不消費的人就變多了，這樣可能會為有消費的顧客造成麻煩。不少網友贊同店家做法，但點出若是密碼都是固定的，撿收據或是背起來就能破解，也有人分享在國外很多店都採廁所密碼制，藉此降低只借洗手間的狀況發生。
事實上，星巴克曾因不給借廁所爆衝突，事件發生在2018年的美國費城，有兩名黑人想借用星巴克廁所，卻因沒有消費遭到店員拒絕，並以「非法入侵」指控報警，引發負面輿論。當時星巴克執行長強森（Kevin Johnson）宣布，爾後任何人都可以使用星巴克廁所與咖啡店空間。
不過，「開放廁所」在星巴克創辦人舒茲（Howard Schultz）去年甫回鍋接任執行長時就結束，他回任大刀闊斧修改的第一項營運政策，就是「不再對外開放廁所」。然而在台灣，星巴克廁所沒有強制不讓沒消費的民眾使用，僅在疫情期間曾「關閉廁所」，不提供使用。