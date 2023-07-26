颱風過後就衝！6人「完成1挑戰」吃王品0元 他實測成功爽翻
王品集團繼先前推出只要穿著「比基尼」到旗下鍋物餐廳用餐，就可以享有1折的優惠，挑戰最大民眾最大「恥度」，沒想到近日王品又被發現有超狂的活動，只要在15分鐘內嗑光7kg的冰品，就可以整桌免單，超級狂的優惠讓網友直呼「王品真的沒極限！誰能比他狂」，而YouTuber「Dinner Lin」也帶上五位朋友前往用餐，一行人挑戰成功直接免單超開心，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
Dinner Lin日前發出影片，表示看到王品又推出優惠活動，旗下包括「享鴨」、「丰禾」及「莆田」都在活動範圍，其中他們一行6人來到「享鴨」用餐，只要吃完6人套餐之後，在15分鐘內吃完「7公斤巨無霸冰品」，就可享「全桌免單」的優惠。
Dinner Lin表示他們一行人吃的是6人套餐要價4480元，吃完主餐點之後，準備進行挑戰前要先簽「吃冰切結書」，由於15分鐘時間太短，友人當中也有同為YouTuber的大胃王「傑克開吃」以及「吃飯兄弟」，表示要先跟店員要碗以及熱水，一邊配熱水一邊吃，最後他們只花了4分30秒就吃光，直接全單免費讓他們超開心。
而仔細看王品這次的活動內容確實有這項優惠，不過要特別注意的是，這個挑戰是只有週末六日才有，參與的餐廳包括王品旗下「享鴨」、「丰禾」及「莆田」，而且必須要提前電話預約！每組最多只限6人挑戰，只要在15分鐘內吃完這個重達7kg的巨無霸冰品就能免單，千萬不要搞錯時間囉！