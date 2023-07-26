杜蘇芮風雨剛開始！新颱風「卡努」蓄勢待發 週五生成機率逾8成
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）目前持續在南方海域對台灣造成威脅，暴風圈預計在今（26）日下午觸碰台灣陸地，不過杜蘇芮颱風的風雨在今晚進入最劇烈的時間點前，菲律賓東方海域又有一個「熱帶擾動」旺盛發展中，氣象專家賈新興更直言，週五（7月28日）這個熱帶擾動增強為下一號颱風「卡努」的機率高達80％，後續影響還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
賈新興表示，在杜蘇芮颱風的後方，前幾日就已經出現明顯的熱帶擾動，在系統穩定發展、整合的情況下，相當有機會在杜蘇芮颱風遠離台灣時，生成今年第6號颱風「卡努」，從歐洲模式的預測「颱風生成幾率」數據來看，週五卡努颱風生成的機率超過80％，天氣系統相當頻繁在發展。
不過目前優先要關注的，還是杜蘇芮颱風在今明兩天對台灣造成的影響，賈新興說明，花蓮、台東及嘉義以南從今日傍晚開始一直到明日一整天，風雨的狀況最為顯著；中央氣象局持續發布海上和陸上警報，稍早台南和高雄也已經進入陸上警報的警戒範圍，度蘇芮颱風暴風圈預計下午會觸碰恆春半島。
整體降雨趨勢上，氣象局提醒，東部目前已降下不少雨勢，下午會慢慢擴及到南部地區。今日晚上至週四一整天，颱風最靠近台灣，東半部、南部、澎湖、金門的降雨將會相當劇烈，中部以北地區影響較小。