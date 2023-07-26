杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

杜蘇芮風雨剛開始！新颱風「卡努」蓄勢待發　週五生成機率逾8成

▲在杜蘇芮颱風後方、菲律賓東方海面目前有熱帶擾動在發展，未來有非常高的機率生成今年第6號颱風「卡努」。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲在杜蘇芮颱風後方、菲律賓東方海面目前有熱帶擾動在發展，未來有非常高的機率生成今年第6號颱風「卡努」。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）目前持續在南方海域對台灣造成威脅，暴風圈預計在今（26）日下午觸碰台灣陸地，不過杜蘇芮颱風的風雨在今晚進入最劇烈的時間點前，菲律賓東方海域又有一個「熱帶擾動」旺盛發展中，氣象專家賈新興更直言，週五（7月28日）這個熱帶擾動增強為下一號颱風「卡努」的機率高達80％，後續影響還有待觀察。

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賈新興表示，在杜蘇芮颱風的後方，前幾日就已經出現明顯的熱帶擾動，在系統穩定發展、整合的情況下，相當有機會在杜蘇芮颱風遠離台灣時，生成今年第6號颱風「卡努」，從歐洲模式的預測「颱風生成幾率」數據來看，週五卡努颱風生成的機率超過80％，天氣系統相當頻繁在發展。

▲杜蘇芮颱風後方的熱帶擾動，在週五形成卡努颱風的機率，目前觀測超過80％。（圖／賈新興YouTube）
▲杜蘇芮颱風後方的熱帶擾動，在週五形成卡努颱風的機率，目前觀測超過80％。（圖／賈新興YouTube）
不過目前優先要關注的，還是杜蘇芮颱風在今明兩天對台灣造成的影響，賈新興說明，花蓮、台東及嘉義以南從今日傍晚開始一直到明日一整天，風雨的狀況最為顯著；中央氣象局持續發布海上和陸上警報，稍早台南和高雄也已經進入陸上警報的警戒範圍，度蘇芮颱風暴風圈預計下午會觸碰恆春半島。

整體降雨趨勢上，氣象局提醒，東部目前已降下不少雨勢，下午會慢慢擴及到南部地區。今日晚上至週四一整天，颱風最靠近台灣，東半部、南部、澎湖、金門的降雨將會相當劇烈，中部以北地區影響較小。

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