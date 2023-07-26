杜蘇芮雨彈轟不停！最新「風雨預報」出爐 2縣市達颱風假標準
杜蘇芮颱風持續向台灣靠近，今（26）日下午即將與台灣陸地接觸，部分鄉鎮也已宣布停班停課，中央氣象局稍早也公布「最新風雨預報」，其中台東和花蓮已經達到「未來24小時累積雨量山區200毫米、平地350毫米」的颱風假標準，明（27）日有望放假，實際情況有待各地方政府判定，此外，宜蘭山區、高雄山區、屏東山區雨量預估也有達標，但平地尚未達標。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局今日下午1時發布最新的「風雨預報」，台東縣平地未來24小時累積雨量約250～400毫米、山區300～490毫米，花蓮平地250～400毫米、山區300～490毫米，2地區全縣有達到放颱風假的標準，其餘宜蘭山區約250～400毫米、高雄山區150～300毫米、屏東山區300～490毫米也有達標，但平地並未超過標準。
風力預報上，氣象局指出，金門、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島平均風力6～7級、最大陣風9～10級最高，其餘各縣市多半是平均風力3～4級、最大陣風5～6級，因此透過風力過強放颱風假的機率不高。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。