中颱杜蘇芮影響到週五！中彰投準備納入「陸警範圍」 明天雨最大
杜蘇芮颱風的暴風圈在今（26）日下午3時已經接觸台灣南部陸地（恆春半島），中央氣象局預報員劉宇其表示，由於暴風圈越來越靠近南部，因此南投、彰化在今晚8時30可能進入陸上警報範圍，台中和金門則可能在深夜或明（27）日凌晨納入，不過實際情況還需視颱風路徑和強度而定。
記者張志浩/綜合報導
劉宇其指出，杜蘇芮颱風在過去3小時移動距離不大，但暴風圈持續靠近，由於整個颱風位於台灣南方，逆時針旋轉的氣流也不斷替台灣東部帶來巨量雨勢，明日隨著颱風越往西北方，南部地區的降雨也會更加明顯，對此中央氣象局持續發布「豪雨特報」示警。
統整杜蘇芮颱風對台灣的影響，劉宇其提醒，台東、恆春風雨最大，要留意強風豪雨；宜蘭、花蓮豪雨不斷；北部、馬祖有較大的強陣風；南部、澎湖明日風雨明顯轉強，週五慢慢趨緩；金門則要小心明日晚上至週五，颱風最靠近的時間的，風雨可能較劇烈；中部地區影響則較小。
杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻南南東方280公里的海面上，以每小時12轉15公里速度，向西北轉北北西方向前進，中心附近最大風速每秒45公尺（每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（每小時198公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。
氣象局資料顯示，從昨日至今日17時，出現較大陣風區域為蘭嶼、大武10級，累積雨量排行第一為花蓮縣六十石山358毫米，其次是臺東縣下馬282.5毫米，屏東縣大漢山281毫米，宜蘭縣翠峰湖268毫米。