杜蘇芮颱風降下大豪雨！明天「風雨最大時刻」出爐 南部小心了
杜蘇芮颱風持續影響台灣天氣，中央氣象局預報員劉宇其指出，杜蘇芮颱風下午3時已經接觸台灣南部陸地（恆春半島），今日花蓮、台東、屏東等地區也都已經降下大豪雨規模的雨勢，提醒民眾，明（27）日南部地區的風雨明顯增強，尤其是「傍晚至深夜」這段時間，風雨最劇烈，南部民眾務必多加留意最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
劉宇其說明，杜蘇芮颱風近3小時的移動速度緩慢，因此暴風圈涵蓋的範圍也擴張較慢，但由於暴風圈越來越靠近南部，因此台中、南投、彰化、金門在深夜可能進入陸上警報範圍；路徑上它將持續往西北方朝中國福建而去，週五（7月27日）白天後才會慢慢遠離台灣。
統整杜蘇芮颱風對台灣的影響，劉宇其提醒，台東、恆春風雨最大，要留意強風豪雨；宜蘭、花蓮豪雨不斷；北部、馬祖有較大的強陣風；南部、澎湖明日風雨明顯轉強，週五慢慢趨緩；金門則要小心明日晚上至週五，颱風最靠近的時間的，風雨可能較劇烈；中部地區影響則較小。
杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻南南東方260公里的海面上，以每小時13轉19公里速度，向北北西方向前進，中心附近最大風速每秒45公尺（每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（每小時198公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。
氣象局資料顯示，從昨日至今日20時，出現較大陣風區域為蘭嶼、大武10級，累積雨量排行第一為花蓮縣富里430.5毫米，臺東縣利嘉林道362毫米，屏東縣大漢山343毫米，宜蘭縣翠峰湖324.5毫米，新北市福山223.5毫米。