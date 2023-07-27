颱風天「市長真的難當」！賴清德放半天假被罵7年　她睡覺被爆料

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2016年9月，梅姬颱風來襲，時任市長賴清德做出「放半天假」的決策，導致不少人都已經出門上班、上課，還要冒著風雨回家風險，讓民眾怨聲載道，結果事後有網友在路上遇到賴清德當天中午12點外出巡視時，與一位小女童搭話的畫面，結果被拿去做為迷因梗圖，解讀賴清德正在勸小女孩趕快回家。
迷因梗圖上印上「賴神勸童」的字樣，還下註解「賴神不放假，造成市民危險，卻在路邊勸女童回家。後人以『賴神勸童』比喻自己造的孽，卻在那邊假惺惺」不過事後拍攝該張照片的民眾則出面表示，當時只是路過剛好看到覺得逗趣拍下，自己不是賴清德幕僚、也沒有造假作秀，希望名嘴不要再添油加醋，不過該張梗圖仍然流傳至今，讓賴清德成為「半天仙」的經典案例。
🟡郝龍斌「即刻放假」太突然！卸任嗆柯文哲被打臉
2018年中度颱風瑪莉亞來襲，新北市政府當時宣布11日停止上班上課，但台北市與基隆市11日則正常上班上課，是2012年3市決定共同宣布是否放颱風假以來，首度不同調，當時引起廣大話題。而卸任台北市長的郝龍斌當時就出面批評表示「颱風假其實已行之有年，有一套固定的SOP，包括我在市長任內，建立的北北基生活圈，因為如果新北放、台北不放或者小孩放、大人不放，都會帶給民眾非常多困擾」。
結果隨後就被打臉，有網友翻出去過去賴清德因颱風假被罵時，郝龍斌還發文表示「希望大家能體諒縣市首長做決定時的痛苦，對任何一個縣市首長來說，根據氣象局報告要作出決定當下很痛苦」結果卻公然批評柯文哲颱風假處理問題；另外則是2012年6月因應谷超與泰利雙颱帶來的豪雨，北市府6月12日早上9點30分時原本宣布當日下午停班停課，後來不到半小時立刻改成「即刻停班停課」，被網友笑是「龜笑鱉沒尾」。
🟡颱風來高雄大淹水！陳菊回官邸「儲備體力」微尷尬
2010年9月，凡那比颱風來襲對高雄市造成重大災情，結果有議員砲轟在風雨最強的時候，時任市長陳菊不在，是在官邸內睡覺補眠，陳菊調出路口監視器自清，表示有進行勘災，不過坦承下午曾短暫回到官邸休息，市府也發出聲明表示「回官邸期間利用二十分鐘左右的時間作片刻休息，儲備體力，卻被曲解成市長在睡覺，市府表達最大遺憾」。
攤開陳菊當年當天的行程，早上進行一連串勘災後，下午兩點半回官邸，隨後換衣著裝於四點五十分再外出勘災，陳菊當年也強調，颱風當天她都在高雄市，不論身在辦公室、災害應變中心、市長官邸，都不影響她指揮調度的能力，隨時可掌控災情。但這中間消失的兩三小時，被爆料是回家睡覺補眠，在當時引起不少討論，對於「休息、儲備體力」的說詞，民眾當年顯然不太買單。
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