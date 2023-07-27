年收多少才算家境「小康」？公認數字曝光 台人全搖頭：很難達成
許多人學生時代，都曾填寫過家庭狀況的調查表，上面一欄家境狀況的選項，總會讓當時年紀還小的大家感到困惑，近期就有鄉民長大之後回憶起當年，更開始好奇「現代年收多少才算家境小康？」貼文掀起熱烈討論，也讓「公認數字」出爐了。
記者潘毅/綜合報導
近期有鄉民在論壇PTT上發文提到，想起在國小時填過一張家庭狀況的調查表，上頭一欄家境狀況中，當時他認為自己家並非租房、三餐也能溫飽，因此直覺填上了「小康」選項。不過原PO長大後回想起來，卻覺得越來越不對勁「我家是一間老房子，也沒有車能開，更沒出過國玩，到底哪裡算小康？」同時也開始好奇「家境小康的標準為何？」
貼文曝光後，多數網友得答案中，則認為「家庭年收總和 300 萬元」，就能稱作小康家庭。但許多網友也搖頭表示「個人覺得家境調查表中的小康選項，就是50%中位數的概念」、「如果家戶300萬才是小康，其實很難達成吧」、「小時候被要求填小康+1，長大才知道其實偏貧困」、「當時以為不用領補助就是小康」。
但討論文中的公認數字「家庭年收總和 300 萬元」，從實際情況來看其實有些難以達成。根據行政院主計處去年公布的「2021年家庭收支調查」中顯示，每戶可支配所得平均數109.1萬元；每人平均數則為37.7萬元；若以中位數衡量，2021年每戶可支配所得中位數為92.9萬元，每人中位數為32.6萬元。
調查中也將每戶可支配所得高低戶數分組，2021年最高20％的家庭每戶220.6萬元，最低20％的家庭每戶35.9萬元，差距6.15 倍，創下自2012年以來新高，也讓M型化社會問題浮現。