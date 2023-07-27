高檔和牛做成刈包、烤鴨卷！燒肉集團玩創意 爆量海膽釜飯最驚人
擅於開發和牛美味的乾杯集團，旗下老乾杯、KANPAI CLASSIC兩個品牌皆推出「傳統新玩意」與「奢華海味」兩項概念，多樣新菜色上市，不僅將北京烤鴨、刈包、鰻魚米糕等傳統美食，結合日本和牛、澳洲和牛以帶出全新滋味，也推出3款聚集各式奢華海鮮的釜飯。另一個燒肉品牌「蘭亭和牛」，也翻玩創意，將和牛結合粵菜、西式料理等元素，讓燒肉吃得更多元有趣。
記者葉盛耀/綜合報導
繼推出和牛煎餃、和牛春捲等創意，此次老乾杯以風靡國際的「北京烤鴨」經典料理，結合高等級日本和牛，打造出「北京烤鴨風味和牛捲」，將日本和牛肉片以大火炙烤至微焦，加上替代甜麵醬的特製蒜泥烤肉醬，還有蔥白段，黃瓜條，比起傳統的中式片皮烤鴨捲，多了燒肉燻香，也更潤口多汁，吃起來更過癮。
KANPAI CLASSIC限定新菜則是翻玩台灣傳統小吃「刈包」，挑選稀有的MBS8~9等級的Robbins Island澳洲和牛，以蠔油、清酒、蜂蜜等食材燉煮出軟嫩口感的和牛叉燒，搭配酸高麗菜、宜蘭青蔥、香菜、核桃，並將蒸好的餅皮上塗抹顆粒花生醬與酸瓜番茄松露醬，取代傳統花生粉，風味更佳有層次，也提升了台式刈包的等級與精緻度，
至於老乾杯與KANPAI CLASSIC原本都有相當受歡迎的釜飯料理，此次推出三款超奢華海味。最受矚目的就屬鋪滿整盒日本赤海膽的「黃金海膽釜飯」，以北海道產七星米加高湯煮成白飯基底，再加上大量新鮮的日本赤海膽，其金黃色澤與細滑口感，再加上法國艾許奶油與干貝柱，吃起來滿是爆表的鮮美與甘甜，亦可加入蔥花、米果、海苔絲與山葵，製成清香的茶漬飯。另還有日台美味結合、清爽韻味的「逸品烏魚子釜飯」，以及可以品嘗到粒粒鮮甜飽滿鮭魚卵的「特盛鮭魚卵釜飯」，分三種尺寸供不同人數點用。
KANPAI CLASSIC另外還推出「和牛寶盒」，以和牛生牛肉搭配海膽、鮭魚卵、魚子醬、天使紅蝦，各式海味堆疊出如五彩鑽石般的視覺，可單吃、搭配奶油烤吐司或林屋海苔3種吃法，賞心悅目又有食趣。
創意和牛燒肉品牌還有「蘭亭和牛」，同業也打破和牛料理的窠臼，以不只有日式料理的呈現方式，像是特地將燒肉貼了金箔，更顯高貴。還將和牛結合台菜、粵菜、原住民料理等手法，7月新菜單則多了西餐手法，像是海膽珍珠麵、和牛法式澄清湯、和牛乳酪脆球等。