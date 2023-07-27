杜蘇芮颱風已最接近台灣！中南部迎「風雨巔峰期」 明上午才遠離
杜蘇芮颱風持續向西北方移動，中央氣象局預報員朱美霖說明，今（27）日傍晚至深夜是杜蘇芮最接近台灣的時間點，除了東半部的風雨持續外，中南部地區的風雨也會漸增，直到明（28）日上午才趨緩，民眾務必在這段時間留意外出安全和防颱準備，杜蘇芮颱風預計今晚將通過台灣海峽，並在明（28）日登陸中國福建，明日下午海上和陸上警報也有機會同步解除。
記者張志浩/綜合報導
朱美霖提及，杜蘇芮颱風目前整個系統正在整合中，未來有一點增強空間，但仍會維持中度颱風，不過隨著後續杜蘇芮越來越靠近中國陸地，其外圍環流會受到嚴重破壞，明日強度就會快速衰減；而南部地區在明日降雨趨緩後，風力仍是偏強。
目前杜蘇芮颱風陸上警報範圍是「苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、臺東、澎湖、金門」；海上警報則是，「臺灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面」，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。
杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻西南西方190公里的海面上，以每小時20轉30公里速度，向北北西方向前進，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。