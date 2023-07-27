杜蘇芮颱風路徑偏北！「風雨影響」時間延長 金門明防14級強陣風
杜蘇芮颱風今（27）日下午的移動路徑有些偏北，在暴風圈持續侵襲台灣的情況下，中央氣象局持續發布海上和陸上警報，氣象局預報中心技正羅雅尹說明，杜蘇芮對南部、澎湖等地區的風雨還會持續增大，東半部豪雨持續，直到明（28）日白天才會趨緩，對台灣本島的風雨影響時間略為延長，未來將持續往西北方向朝中國福建移動，預計明天下午解除颱風警報。
記者張志浩/綜合報導
統整杜蘇芮颱風明日對台灣的影響，羅雅尹提醒，宜蘭、花蓮、台東地區的豪大雨將持續，白天慢慢減緩；南部、澎湖留意強風和較大雨勢，南部白天慢慢減緩、澎湖下午才趨緩；金門明日上午風雨最強，傍晚趨緩，中部以北則是要小心沿海的陣風，可能會有些許雨勢，但白天就會趨緩。
風力部分，羅雅尹指出，今日晚桃園以北、東北部、東南部、南部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、金門、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，尤其基隆北海岸及高屏沿海易有10至11級強陣風，桃園以北地區及臺北盆地也有較強陣風；明日金門及澎湖有12至14級強陣風，基隆北海岸、彰化以南、宜蘭沿海空曠地區也有8至10級強陣風，請特別注意。
目前杜蘇芮颱風陸上警報範圍是「苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、臺東、澎湖、金門」；海上警報則是，「臺灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面」，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。
杜蘇芮颱風目前正位於澎湖南方200公里的海面上，以每小時24轉29公里速度，向北北西方向前進，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。