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6點放颱風假！市民狂讚「哲哲、邁邁謝謝你」　仍有人砲轟原因曝

▲杜蘇芮颱風持續影響台灣，南部地區多個縣市28日早上宣布放颱風假。（圖/NOWnews攝影中心）
▲杜蘇芮颱風持續影響台灣，南部地區多個縣市28日早上宣布放颱風假。（圖/NOWnews攝影中心）

記者張嘉哲/綜合報導

杜蘇芮颱風持續影響台灣，目前正逐漸接近金門，28日7時的中心位置在澎湖的西北西方約100公里之海面上，而南部地區因風力達7級、陣風10級，不少縣市怕對上班民眾造成影響，在清晨6點陸續宣布28日停班停課，不少市民起床後紛紛洗版縣市長臉書致謝，不過仍然有人砲轟，讓許多人感嘆「本來就沒有100分的決策」。

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台南市長黃偉哲清晨6點在臉書發文表示「台南市政府公告：由於目前台南有多處測站平均風力達7級，陣風達10級，鑑於市民安全，宣布今天（07/28）停止上班、停止上課，請務必做好防颱措施，非必要請勿出門」。

而高雄市長陳其邁也於同樣時間發文，表示27日深夜陸續接獲路樹倒塌、停電、號誌故障通報案件，凌晨1點再次前往應變中心勘查，要求清除各項障礙物，確保道路暢通，「由於風雨危及市民交通安全，市府決定今28日全天停班停課，高市府已將此決定通報人事行政總處，懇請各界諒解市府不得不的決定」。

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▲陳其邁表示，由於風雨危及市民交通安全，高雄市府決定今28日全天停班停課
不少早上6點就要出門的上班族看到消息後相當開心，紛紛洗版留言「哲哲邁邁我的超人！謝謝」、「邁邁市長辛苦了！一定是跟哲哲一起討論的吧」、「哲哲，你是我今世看過，最帥氣，最認真的男人了」、「感謝市長全天候盯著颱風的發展，對訊息掌握充分」、「哲哲邁邁連線一極棒！謝謝你們不辭辛勞深夜觀測颱風動向」、「邁邁我愛你」。

不過，也有不少上大夜班的人仍然對此決策感到不滿，認為明明可以前一天晚上就宣布，卻還是要拖到早上6點，直接嗆聲「大夜班的人就沒人權嗎？」、「下次早一點講好嗎？不知道0-6點風雨有多大嗎？大夜班都不用顧及安全？」許多市民則出面緩夾表示「颱風路徑就突然有改啊.....我覺得6點宣佈沒問題」、「颱風移動變慢，對南部影響時間拉長啊，市長們也不是都沒睡在監測嗎，幹嘛講話這麼難聽」意外掀起話題。

▲（圖／翻攝畫面）
▲高雄凌晨接獲不少路樹倒塌的通報案件，市長陳其邁清晨宣布28日停班停課。（圖／翻攝畫面）

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