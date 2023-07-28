6點放颱風假！市民狂讚「哲哲、邁邁謝謝你」　仍有人砲轟原因曝

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而高雄市長陳其邁也於同樣時間發文，表示27日深夜陸續接獲路樹倒塌、停電、號誌故障通報案件，凌晨1點再次前往應變中心勘查，要求清除各項障礙物，確保道路暢通，「由於風雨危及市民交通安全，市府決定今28日全天停班停課，高市府已將此決定通報人事行政總處，懇請各界諒解市府不得不的決定」。
不少早上6點就要出門的上班族看到消息後相當開心，紛紛洗版留言「哲哲邁邁我的超人！謝謝」、「邁邁市長辛苦了！一定是跟哲哲一起討論的吧」、「哲哲，你是我今世看過，最帥氣，最認真的男人了」、「感謝市長全天候盯著颱風的發展，對訊息掌握充分」、「哲哲邁邁連線一極棒！謝謝你們不辭辛勞深夜觀測颱風動向」、「邁邁我愛你」。
不過，也有不少上大夜班的人仍然對此決策感到不滿，認為明明可以前一天晚上就宣布，卻還是要拖到早上6點，直接嗆聲「大夜班的人就沒人權嗎？」、「下次早一點講好嗎？不知道0-6點風雨有多大嗎？大夜班都不用顧及安全？」許多市民則出面緩夾表示「颱風路徑就突然有改啊.....我覺得6點宣佈沒問題」、「颱風移動變慢，對南部影響時間拉長啊，市長們也不是都沒睡在監測嗎，幹嘛講話這麼難聽」意外掀起話題。
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