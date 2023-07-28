颱風「12級風到底有多強」？吹到樹倒停班停課 16級震撼畫面曝光
杜蘇芮颱風對南部地區帶來極大影響，27日深夜刮起強陣風，南部多地區偵測到12級的強風，造成高雄、嘉義、台南等處路樹被連根拔起，甚至許多條高壓輸電線跳脫、強風造成招牌吹落壓毀電線，造成停電的情況，多個縣市為了市民安全，宣布停班停課。那麼12級強風到底有多強？根據氣象局的分級來看，這次的颱風屬於中度颱風的等級，實際上已經達到路樹會被連根拔起，老舊建築物也會遭受一定破壞的程度，而在台灣過去甚至有到達17級強風的情況，其破壞力不難想像。
記者張嘉哲/綜合報導
所謂的「風力級數」是根據蒲福氏風級分級， 在1805年，英國海軍大將蒲福 (Admiral, Sir Francis Beaufort) 提出用船舶在海上前進的速度及扯起帆的數目來把風力分級，蒲福氏風級表最初只用於海上來觀察船隻的航行狀態及海浪，後來以煙、樹葉、樹枝或旗幟的搖動而編制陸上的風級。
按照中央氣象局的分級制度，輕度颱風的風級落在8至11級；中度颱風則是12至15級；強烈颱風則是16級以上。而當輕度颱風等級時，一些較輕的物品可能會被吹倒，路上的招牌會被吹得搖晃甚至掉落；而中度颱風11級以上，則會開始出現人站不穩的情況，路樹被吹到連根拔起、年久失修的建築物也會遭受到一定破壞，甚至是電線桿倒塌；至於強度颱風甚至住家、任意建築物都有可能被摧毀，破壞力非常強。
回顧過去台灣的強度颱風當中，2005年的「龍王颱風」讓人想起來都害怕，當時全台造成1死、53人受傷，花蓮當年首當其衝，災情最為嚴重，颱風登陸時最大陣風為17級，造成忠烈祠牌樓倒坍、某些地區電線電纜整個被摧毀，停電長達兩個禮拜，可說是損失慘重。
除此之外，1986年超怪的颱風「韋恩」，當時三進三出台灣，17級超強陣風加上詭譎的路徑，讓中部損傷慘重，死亡失蹤共有68人，400多人受傷，且6000多間房屋全倒；而2016年的「莫蘭蒂颱風」也出現16級強陣風，當年有民眾記錄下窗外的一切，感覺玻璃隨時都會破裂，搭上超大雨勢，實在讓人看了相當震撼。