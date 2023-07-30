葡萄酒怎麼醒酒才好喝、喝不完如何保存？前米其林侍酒師親解答

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一般而言，甜度高的白酒需要放冰箱，降低甜味帶出清新香氣；而紅酒建議放在室溫，讓層次口感變得更加豐富。對此， 侍酒師Yohan表示，想要有好的品酒體驗，紅酒最看重的確實就是溫度，但由於台灣氣溫較高，紅酒最佳飲用溫度在16度至18度，因此品飲者不用害怕放到冰箱，反而建議冰一小時後再拿出來喝，避免放在室溫太暖也會影響紅酒味道。至於白酒則是相當怕熱，建議一定要冷藏過後飲用。
醒酒怎麼醒、該醒多久時間？
醒酒是透過將葡萄酒與氧氣接觸，讓紅酒單寧軟化後，減少乾澀口感，讓葡萄酒香氣綻放，不過未浸泡橡木桶的白酒並不需要醒酒。Yohan指出，對自己來說年份較輕的紅酒較需要醒酒，讓它們呼吸後，才會是最合適的飲用時機；至於老酒需要比較小心，因為每一款葡萄酒的醒酒所需時間不同，它可能會因為醒酒過度，影響味道、香氣，更需要專業侍酒師的建議。
普遍來說醒酒時間建議在2小時左右，不過按造酒款不同還是有所差異，建議可以先試喝看看，再決定醒酒的時間需要多長。Yohan也提到，除了常見的讓紅酒大面積接觸氧氣外，還可以透過分離液體與沈澱物的方式來醒酒，由於紅酒是天然的葡萄釀成，底部會有沈澱物是正常現象，透過工具將沈澱物留在瓶內，也是一種醒酒的撇步。
葡萄酒開封喝不完如何保存？
一般開瓶後喝不完，可以透過分裝法、抽真空器等工具，避免葡萄酒過度接觸空氣，不過Yohan則提供最便利的方式，那就是直接把原軟木塞塞回瓶口，並且一定要將葡萄酒放進冰箱內，避免在室溫導致味道變化，且放進冰箱也可以有效降低氧化速度，通常開封後可以保存約一個禮拜。
當然有一些葡萄酒是專門釀製來陳放的，像是年份香檳、年份紅酒，本身就可以放比較久，塞回軟木塞後還是可以長久存放，因此並沒有標準的答案，普遍來說還是建議開封後儘早飲用完畢。
搭配葡萄酒的最佳選擇
假設今天是選擇甜食，JOE建議搭配口感沒那麼刺激的白酒，若是選擇紅酒可能就會感受到明顯苦味；辣味，推薦圓潤口感的紅酒；酸味則比較彈性，紅酒、白酒都可以搭配；鹹的食物可以選擇酒精濃度高的搭配。不過他也強調，紅酒搭配美食很難有一個絕對，還是要按造酒款不同來選擇，當然最重要的還是品飲者個人的口味喜好。
葡萄酒標怎麼看？
酒標就像是葡萄酒的身分證，但一般人剛入門會看得滿頭霧水。JOE建議，可以從「新世界」、「舊世界」來簡單辨別，舊世界就是法國、義大利、歐洲幾個比較盛產酒類的國家；新世界則是美國、澳洲、南非等，非歐洲國家產製的葡萄酒。
也可以從葡萄酒特定的分級制度，像是DOC、DOCG（義大利）、AOP、IGP（法國）來選擇，不過也並不一定有該認證的就是最美味的葡萄酒，它更像是確保同一個地區出產的葡萄酒，品飲起來口感、風味不會差得太遠，若是喜歡該產地的風味，只要選擇同樣認證等級的葡萄酒，即便不同酒莊也不會相差太遠，是一種透過認證來證明產地出品，保護消費者的機制。
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