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最辣碩士DJ「蹲下拿書」6張照全看光　藍星蕾書單曝光！這本超貴

▲25歲藍星蕾近期才剛從法國巴黎商學院（ESGCI）拿到商業法學碩士，她日前到書店選書，查看企管理論與實務相關書籍。（圖／翻攝IG@amberna_official）
▲25歲藍星蕾近期才剛從法國巴黎商學院（ESGCI）拿到商業法學碩士，她日前到書店選書，查看企管理論與實務相關書籍。（圖／翻攝IG@amberna_official）

記者徐銘穗/綜合報導

來自馬來西亞、25歲的「最辣DJ」藍星蕾（Amber Na），曾獲「世界百大DJ」殊榮，不論是私服還是表演服都藏不住她傲人的上圍，火辣身材一覽無遺。她日前在社群曬出現身書店選書，感嘆「最近課業好難，每天都有滿滿做不完的作業」，似乎是在為之後攻讀博士課程做準備，她身穿淡藍色中空套裝，「南半球」微露，讓粉絲驚呼是「最美高材生」。

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25歲的藍星蕾近期才剛從法國巴黎商學院（ESGCI）拿到商業法學碩士，似乎有意繼續攻讀博士，她利用演出空檔積極充實自己。她昨（29）在IG發文寫下：「最近課業好難，每天都有滿滿做不完的作業，趕在飛加拿大演出前，趕緊和同學來書局找些輔助課本，來做練習。」分享6張在書店選書的美照。

▲藍星蕾到書店選書，她身穿淡藍色中空套裝，「南半球」微露，讓粉絲驚呼是「最美高材生」。（圖／翻攝IG@amberna_official）
▲藍星蕾到書店選書，她身穿淡藍色中空套裝，「南半球」微露，讓粉絲驚呼是「最美高材生」。（圖／翻攝IG@amberna_official）
只見藍星蕾身穿淡藍色中空套裝，胸前搭配一個超大鵝黃色蝴蝶結，讓她的傲人上圍呼之欲出。不少網友紛紛留言「星蕾超棒的」、「認真又努力最漂亮了」、「最美高材生」。

▲藍星蕾蹲在書櫃前查看的是由「Kogan Page」出版的《Business Resilience: A Practical Guide to Sustained Progress Delivered at Pace》，在博客來一本定價2900元。（圖／翻攝IG@amberna_official）
▲藍星蕾蹲在書櫃前查看的是由「Kogan Page」出版的《Business Resilience: A Practical Guide to Sustained Progress Delivered at Pace》。（圖／翻攝IG@amberna_official）
▲《Business Resilience: A Practical Guide to Sustained Progress Delivered at Pace》，在博客來一本定價2900元。（圖／翻攝IG@amberna_official）
▲《Business Resilience: A Practical Guide to Sustained Progress Delivered at Pace》，在博客來一本定價2900元。（圖／翻攝IG@amberna_official）
藍星蕾在書店挑的書是什麼呢？《NOWnews今日新聞》檢視，發現她蹲在書櫃前查看的是由「Kogan Page」出版的《Business Resilience: A Practical Guide to Sustained Progress Delivered at Pace》，是企管理論與實務書籍，在博客來一本定價2999元，而她最後抱在手上的3本書，一本是barron's出版的IELTs英語測驗參考書、一本是馬來西亞國家土地法典。

▲她最後抱在手上的3本書，一本是barron's出版的IELTs英語測驗參考書、一本是馬來西亞國家土地法典。（圖／翻攝IG@amberna_official）
▲她最後抱在手上的3本書，一本是barron's出版的IELTs英語測驗參考書、一本是馬來西亞國家土地法典。（圖／翻攝IG@amberna_official）
出生於馬來西亞柔佛的藍星蕾是星馬新生代女藝人、DJ、演員、平面模特兒、小提琴演奏家、《C Pink》女團成員，從小對音樂與表演有著熱誠與喜愛，在2012年從平面模特兒開始表演。藍星蕾曾代表新加坡在2016年獲得亞洲百大女DJ，並在2022年獲得DJane Top亞洲百大DJ第11名，2020年亞洲百大DJ第6名等榮耀。
 


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