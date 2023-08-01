卡努颱風最新動態！強度增強「還會變胖」 全台降雨趨勢一次看
卡努颱風（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果）目前距離台北大約800公里，中央氣象局預報員林定宜說明，未來幾個小時卡努颱風將會慢慢減速，預計週三晚上至週四上午（8月2日至8月3日）向北轉向，強度還會增加，週三和週四最靠近台灣時為「中颱上限」，週六（8月5日）前，北台灣主要受外圍環流影響，而週末之後，西南風將導致中南部地區降下相當顯著的雨勢。
記者張志浩/綜合報導
林定宜表示，卡努颱風目前持續朝向西北西方向進行，由於未受地形影響、海溫又溫暖，因此卡努颱風強度持續增強，目前七級風平均暴風半徑280公里，不排除有再提高到300公里的可能，此外，游與卡努颱風週三至週四可能威脅台灣北部海面，因此氣象局最快在今（1）日晚上8時30分有機會發布「颱風海上警報」。
卡努颱風實際對台灣的影響部分，林定宜提及，受到颱風外圍環流影響，週三至週四西半部皆有局部短暫陣雨，其中，北部降雨較持續、明顯，且山區累積降雨會更多，中南部降雨則較局部、短暫，東半部大多為多雲，降雨機率低，因位處背風側，反而要注意東南部容易出現焚風，午後山區有局部短暫陣雨。
週五至下週一（8月4日至8月7日），因為卡努颱風帶起「西南風環境」，中南部降雨範圍擴大且較持續，局部容易有較大雨勢，北部及東半部則轉為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。氣象局提醒，近日南高屏及基隆北海岸沿海地區適逢年度大潮，尤其週二、週三西南部沿海漲潮期間，沿海低窪地區容易有海水倒灌、局部淹水等現象，請民眾多加注意。