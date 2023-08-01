才開滿1年！廖老大200坪旗艦店默默收攤 店面「6位數租金」曝光
曾因「打龜」爆紅的廖老大，去年創立手搖飲品牌「阿娘喂廖老大茶坊」，先引發大批加盟潮，但卻出現茶飲品質不一的爭議，廖老大更在直播上開罵加盟店「難喝」，陸續掀起倒店潮。最近更有民眾發現，去年7月初才風光開幕的200坪旗艦店，近期悄悄歇業，房仲也貼出廣告公開招租，也讓 「6位數租金」曝光。
記者潘毅/綜合報導
回顧2022年7月2日，廖老大臉書上曬出照片，宣告「阿娘喂廖老大茶坊」西屯區200坪旗艦店盛大開幕試賣，當時現場排隊人潮滿滿，但沒想到過了一年後，有房仲貼出該處200坪店面的招租訊息，意外讓旗艦店收攤消息曝光。
該房仲在臉書社團《台中租屋、出租專屬社團》發出招租文，這間原本是「阿娘喂廖老大茶坊」旗艦店的店面建坪約100坪、地坪則有200坪，每月租金為15萬元，而房東目前不租給娃娃機店使用。
一些當地人看見這篇文後，也紛紛在下方留言表示「每次經過都沒人」，似乎對於結束營運不感到意外。而這間店面的前一租客，則是當地知名小吃店「雋永邨」。
「阿娘喂廖老大茶坊」在最初，曾一度吸引超過500位加盟主想要開設，但後續因為發生各式風波，結束營業潮不斷。目前全台的門市剩下約20間，直營店則剩下嶺東店一間。