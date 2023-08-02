卡努颱風逼近中颱上限！至少連下7天雨 各國路徑「還在大混戰」
卡努颱風（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果）目前持續朝西北方向台灣靠近，中央氣象局昨（1）日已發布「海上警報」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，卡努已接近「中颱上限」，北方的高壓減弱，未來會讓卡努颱風移速減慢、滯留，而各國模式模擬在時間上有落差，雖然往北轉向是大趨勢、但後續路徑仍相當分歧，對台灣的影響也大不相同。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，卡努颱風今（2）日會通過琉球南方海面，朝東海前進，後續颱風北方的高壓減弱，卡努移速逐漸減慢、滯留，導引氣流轉由「颱風南方高壓北側」的「偏西風」主導，週五（8月4日）起逐漸向東北東迴轉。
吳德榮說明，北方高壓的減弱及南方高壓的增強，是颱風轉向的主因，各國模式模擬的路徑仍有許多分歧。不過即使颱風路徑的模擬有差異，對「西南季風」型態的建立影響並不大，未來一週除關注卡努颱風的威脅，中南部地區也要提防西南季風帶來的降雨。
吳德榮提醒，明後兩天受颱風或其外圍環流影響，迎風面北台灣及中南部雨勢加大，背風面花東受影響小、氣溫偏高，有焚風發生的機率；南北兩端及沿海有較強偏西風，達8至10級。此外，週五起至下週二父親節（8月8日），「西南季風」會帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部常有大雷雨發生、伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，並形成連日多雨的條件，應特別注意。