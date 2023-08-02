常溫超導體讓全球瘋狂！台股「銅鉛概念股」跟著飆漲　專家揭關鍵

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到了美國時間31日時，美國勞倫斯伯克利國家實驗室（LBNL）的物理學家格里芬（Sinéad M. Griffin）也在《arXiv》上發表論文，稱在美國能源部的模擬計算下，LK-99 的結構理論上確實滿足在「常溫常壓」條件中構成超導性，不過「需要銅原子巧妙又奇蹟般的剛好排列在一起才能夠形成超導通道，也因此大多的實驗都很難重現超導性」。
但這個「理論」上可行的消息，就足以讓全球股市陷入瘋狂，包含美國超導公司（American Superconductor (NASDAQ:AMSC)）在周二盤前漲停，過去5個交易日，該股股價累計上漲了37.14%。今（2）日台股開盤後，包含第一銅（2009）、大亞(1609)、泰銘（9927）、金益鼎（8390）、太空梭（2440）等超導體「銅鉛概念股」也趁勢上漲。
《NOWnews》訪問到具有物理博士背景的群益期貨研究員余韋德，同時也是臉書粉專《物人子弟Roland說理》的版主，解釋了為何光是常溫超導體「理論模擬」可行的消息，就足以讓台灣的銅鉛概念股都大漲呢？
Roland解釋，現今的物理研究中，可以簡單區分為理論研究和實驗研究兩種，兩者相輔相成。當南韓的科學家發布成果後，做實驗的團隊會依循南韓科學家的實驗方法，去進行實驗看看能否也重製出常溫超導體，做理論的團隊則會以南韓科學家實驗上根據的理論架構，去進行電腦模擬觀察結果是否合乎道理，而且也可以提供一個學理上的解釋，了解可能的關鍵貢獻是在哪些地方。所以現階段，乍看有人做出了成功的實驗，理論模擬的部分也幫忙支持基於那樣的理論架構下得出的成果可能是合理的，以上自然形成了一種激勵。
至於股市的反應，有點夢想跑在現實前面的感覺，畢竟距離常溫超導體落實在人類生活上還不知道要等多久，甚至目前實驗是否是真的成功也沒有定論。台股中一些銅鉛概念股的行情單純就因為和實驗中製成超導體的材料有相關，就出現了強勢的表現，「老實說我也很意外，看起來這樣的行情比較像是反應夢想」，一種台股股民想像力的發揮，畢竟就期貨市場來看，銅價就沒有這麼激情的演出。
Roland補充提到，歷史上也有理論跑在實驗前面的例子，愛因斯坦當年提出廣義相對論時，其實當下是沒有辦法進行實驗去驗證理論內容，直到近年才有科學家做實驗觀測到了重力波，驗證了廣義相對論中的內容。
📍超導體現在的股市行情是否是短期的呢？能實際應用、商用還要多久？
Roland表示，從南韓的科學家發布成果後，至今宣告能重置的研究團隊仍寥寥可數，所以在確認常溫超導體真的問世之前，股市的反應確實比較偏向短期的。至於在談實際應用和商用之前，還是要先確認這次的實驗方法是否真的能製作出常溫超導體，倘若可以，接下來預計將會有一連串的製程改良工作繼續進行，只能說這很難有一個明朗的時間表。
📍常溫超導體若真的問世，對於人類生活有何助益？
Roland認為：「如果常溫超導體真的問世，絕對算是新一世代的工業革命」，例如現在三不五時會被拿出來討論的缺電議題，可能就有機會走入歷史，直接解決掉能源問題。首先，可分成傳導和發電源頭兩個部份來探討。在傳導的部分，從發電廠到家戶的中間若能以超導體來傳電的話，理想的超導體因為電阻為零，所以電力傳輸過程將無任何的能量的耗損，意即發電廠發多少電就能送多少電到家戶去。
Roland解釋，發電源頭的部分，目前核能發電是以核分裂的方式，倘若有了超導體，核融合發電也有機會實現，這將會是目前世界上最乾淨 (核分裂會伴隨著核廢料，但核融合沒有這個問題) 且最有效率的能源。
交通部分，超導磁浮列車也能普及，行車速度因減少車子與軌道的實體摩擦能夠更加快速。總之，當超導體取代所有的導電材料後，相信地球上的工程師們絕對可以發揮創意，打造出各種意想不到的新科技產品造福人類社會。
【本文獲臉書粉絲團《物人子弟 Roland說理》授權轉載】