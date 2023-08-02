八方雲集只會吃鍋貼？「全新神品」他一吃驚呆 見到價格老饕哭了
台灣的連鎖鍋貼品牌連鎖店在街上隨處可見，也顯見餃類、麵食對於許多台灣人來說，是不可缺少的美食之一。其中「八方雲集」在昨（1）日正式於全台門市推出經典牛肉麵系列，再度引發話題。
記者潘毅/綜合報導
過去八方雲集曾被網友發現有賣「乾麵系列」，當時就引起討論，沒想到昨（1）日宣布推出共三種口味的「八方一號」經典牛肉麵系列，並指出過去僅有十多間門市有販售，但在8月後在全台900多間門市幾乎都能吃到。
而八方推出的「八方一號」3種口味分別為178元的麻辣牛肉麵、168元的紅燒牛肉麵和清燉牛肉麵。消息曝光之後也立刻吸引許多老饕前往嚐鮮。《NOWnews》訪問到今（2）日到場嚐鮮的藥師群版主曹文興藥師，他表示從小自己就吃外省館子長大，所以對於麵食的味道十分敏感。針對這次八方推出的牛肉麵，他則給予了不錯的評價，「牛肉多又大塊且好咬，麵條和湯頭入味所以讓人想一直吃，少量的牛筋出乎意料很入口即化好吃」。
其他吃過的網友也紛紛在網路論壇、臉書社團等處發表看法：「口感還不錯，但價格小貴」、「口味吃起來還可以」、「感覺這價格要跟三商拚，有點難度」、「試過了，真的覺得不值得，還有那個價格」、「湯頭再濃郁一點就好了」。