卡努來襲！最貴Buffet「饗A Joy」暫停營業一天 百貨待明早公告
好不容易搶到訂位卻沒得吃了！卡努颱風來襲，台北101宣布高空餐廳停業公告，包括一位難求的最貴Buffet「饗A Joy」等7家餐廳，明（3）日暫停營業一天；餐廳官方粉專也透露，「有關訂位用餐的安排，明日將有專人致電聯繫」，提醒訂位民眾留意來電。百貨商場營業與否，則待明早公告。
記者蕭涵云/台北報導
由於卡努颱風影響，北北基已宣布明天放颱風假停班停課。台北101大樓深夜發出營業時間公告，說明「高空餐廳包括1樓-星巴克、35樓-菜鳥書蒔、36樓-隨意吧、85樓-捌伍添第、隨意鳥地方、86樓-饗、以及88樓-天空興波，將於8月3日（星期四）暫停營業一天」。而購物中心及觀景台的部分，將於8月3日早上8點公告。
7月底才開幕、掀起熱烈話題的最貴Buffet「饗A Joy」，訂位可是搶破頭，如今因颱風來襲暫停營業。官方粉專也發出通知，「因應卡努颱風來襲，饗 A Joy全體同仁重視各位貴賓的安全，已確定於8/3(四)暫停營業一日」，業者表示珍惜貴賓蒞臨的用餐體驗，服務有所異動，提醒訂位民眾留意來電，「有關訂位用餐的安排，明日將有專人致電聯繫」。
另外，即將迎接「橋村炸雞」的板橋環球購物中心，也因應新北市已宣布停班停課，公告「預計於8/3 上午09:00，公告是否正常營業」。而「橋村炸雞」則配合板橋環球購物中心，最新公告營業時間。