【試駕】Kia想用Picanto Latte Edition把你灌醉

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Picanto憑著討喜時尚的外型及親民價格再加上頗具誠意的配備，因而在銷售方面有著亮眼的表現，而此次推出的Picanto Latte Edition就豐富了外型與配備。在外觀Picanto Latte Edition提供牛奶白與極光黑專屬車色，而車型部分則是以GT-Line為基礎，因此Picanto Latte Edition有著4點式LED日行燈設計與水箱護罩、16吋輪圈、尾飾管等處皆有配置GT-Line套件。
Picanto Latte Edition想要迷戀消費者當然不能只靠外型增加專屬車色，雖然車價比GT-Line車型還要多出2萬，但在基於投射式頭燈、天窗、GT-Line雙色透氣皮椅、定速巡航、LKA車道偏移輔助、LFA全速域車道維持、FCA前方主動煞車輔助、DAW駕駛疲勞警示、無線Apple Carplay/Android Auto、8吋觸控螢幕等配備下，Picanto Latte Edition額外增加駕駛座遮陽板附LED化妝燈、駕駛座通風/加熱座椅、方向盤加熱等配備，尤其試駕當天正處酷熱夏季，此時所配置的駕駛座通風功讓人一坐上車全身就能感到涼爽舒適。
動力部分Picanto Latte Edition也有貼心安排，其搭載的1.2升引擎不僅具有稅賦優勢，同時也提供84hp/12kgm動力輸出，另外油耗方面18.1km/L表現更能進一步替車主節省油費支出。
Picanto Latte Edition動力數據看似不亮眼，但由於搭載五速單離合器自手排，加上僅1,005公斤的車重，因此起步擁有非常輕快的步調，不過因變速系統為單離合器設定，因此起步時會有明顯的換檔頓挫，但這部分只要將檔位切至手動並改以手排方式踩踏油門就能獲得改善，在此之後油門略微加深還能感受到一絲強勁推力。除了加速輕快外，Picanto Latte Edition也因歐化調校設定緣故，在處理路面資訊是以紮實且保有舒適的方式回報，而在此特性下縱使是入門小車，於山路也有著頗讓人愉悅的操駕表現。
不少平價入門車型似乎只能在外型、配備、動態等之間取捨，但Kia此次推出的Picanto Latte Edition，不僅牛奶白專屬車色帶來更加討喜的視覺效果，配備方面也增加駕駛座遮陽板附LED化妝燈、駕駛座通風/加熱座椅、方向盤加熱等配備，除展現貼心符合女性需求，紮實的行路動態表現也能滿足男性消費者在意的操駕感受，當然還有最重的不到70萬元的價格。