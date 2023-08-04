直擊落跑建商辦公室！員工通緝老董　北市兩大爛尾樓：恐有未爆彈

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門口旁貼著一張白紙黑字的公告，寫著「致各廠商、客戶、地主及股東，因本公司負責人陳俊良於112年6月5日起就神隱，未跟公司員工聯繫，致使公司無法正常運作，放任銀行跳票，積欠公司員工薪水，罔顧員工生計，因此無法正常上班，甚感抱歉！」
公告上還寫「陳先生在外任何行為皆屬個人行為，未經過股東會同意，一切與員工及股東無關，敬告周知。但若您有任何問題仍可電話聯繫，本公司員工仍會協助處理，謝謝！」署名「被犧牲的員工敬上」。
台北市地政局指出，嘉源建設兩案無法依約完工，負責價金信託專戶的瑞興商業銀行已在7月14日公告嘉源建設的兩筆預售建案，發生無法依約定完工的情形，目前建案價金信託專戶內承購戶所繳價金已全數保留，不再給予嘉源建設動用，且實價查詢網上也加註「無法依約完工」警示。
該案買方已向北市府申訴、並有近60位屋主成立自救會、準備向建商提告；全案由瑞興商業銀行辦理的價金信託專戶7月27日與36戶承購戶舉行受益權人會議，討論所繳價金分配事宜，依法返還買家款項。
「可能還有未爆彈！」一名不願具名的房產專家指出，「泊山妍」當初推出時單價僅6字頭，2021年底宣告完銷，但賣完後工程費暴漲，建商一旦動工會賠更慘。他擔憂北市危老都更土地成本高、工程費也高，如今出現第一個落跑建商後，可能還有未爆彈。
那麼買預售屋、尤其是危老都更案要如何避雷？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，履約保證不等於保證完工，只能建議消費者一定要選有信譽的建商，才能降低踩雷的機率。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角