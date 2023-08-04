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直擊落跑建商辦公室！員工通緝老董　北市兩大爛尾樓：恐有未爆彈

▲打炒房專法上路後，北市出現第一個落跑建商嘉源建設，近60屋主受害。記者２日直擊建商南京西路辦公室大門深鎖，員工貼公告找老董討欠薪。（圖／記者徐銘穗攝）
▲打炒房專法上路後，北市出現第一個落跑建商嘉源建設，近60屋主受害。記者２日直擊建商南京西路辦公室大門深鎖，員工貼公告找老董討欠薪。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

有「打炒房專法」之稱的平均地權條例子法修正案7月1日上路，先前曾有專家推測可能出現建商倒閉、爛尾樓潮。果真，台北市地政局7月31日證實，嘉源建設位於北投區「泊山妍」、大同區「嘉源埕驛」，兩案無法依約完工，近60名屋主受害，且兩案都是危老都更。《NOWnews今日新聞》記者直擊建商辦公室大門深鎖，「被犧牲的員工」也貼公告討落跑老董討欠薪。

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根據經濟部公司登記資料顯示，嘉源建設成立約10年，資本額7500萬元。記者趕在卡努颱風來襲前1天（2）日前往嘉源建設位在南京西路的辦公室查看，該公司在該大樓1樓入口處的公司銘牌仍未撤下，4樓辦公室鐵捲門拉下，無人回應。

▲嘉源建設成立約10年，資本額7500萬元，其南京西路辦公室大樓1樓入口處的公司銘牌仍未撤下。（圖／記者徐銘穗攝）
▲嘉源建設成立約10年，資本額7500萬元，其南京西路辦公室大樓1樓入口處的公司銘牌仍未撤下。（圖／記者徐銘穗攝）
門口旁貼著一張白紙黑字的公告，寫著「致各廠商、客戶、地主及股東，因本公司負責人陳俊良於112年6月5日起就神隱，未跟公司員工聯繫，致使公司無法正常運作，放任銀行跳票，積欠公司員工薪水，罔顧員工生計，因此無法正常上班，甚感抱歉！」

公告上還寫「陳先生在外任何行為皆屬個人行為，未經過股東會同意，一切與員工及股東無關，敬告周知。但若您有任何問題仍可電話聯繫，本公司員工仍會協助處理，謝謝！」署名「被犧牲的員工敬上」。

▲嘉源建設員工貼公告指董事長6月5日就神隱，放任銀行跳票，也積欠員工薪資。（圖／記者徐銘穗攝）
▲嘉源建設員工貼公告指董事長6月5日就神隱，放任銀行跳票，也積欠員工薪資。（圖／記者徐銘穗攝）
台北市地政局指出，嘉源建設兩案無法依約完工，負責價金信託專戶的瑞興商業銀行已在7月14日公告嘉源建設的兩筆預售建案，發生無法依約定完工的情形，目前建案價金信託專戶內承購戶所繳價金已全數保留，不再給予嘉源建設動用，且實價查詢網上也加註「無法依約完工」警示。

該案買方已向北市府申訴、並有近60位屋主成立自救會、準備向建商提告；全案由瑞興商業銀行辦理的價金信託專戶7月27日與36戶承購戶舉行受益權人會議，討論所繳價金分配事宜，依法返還買家款項。

▲位於北投區「泊山妍」2021年底宣告完銷，估有近60名屋主受害。（圖／翻攝泊山妍臉書）
▲位於北投區「泊山妍」2021年底宣告完銷，估有近60名屋主受害。（圖／翻攝泊山妍臉書）
「可能還有未爆彈！」一名不願具名的房產專家指出，「泊山妍」當初推出時單價僅6字頭，2021年底宣告完銷，但賣完後工程費暴漲，建商一旦動工會賠更慘。他擔憂北市危老都更土地成本高、工程費也高，如今出現第一個落跑建商後，可能還有未爆彈。

那麼買預售屋、尤其是危老都更案要如何避雷？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，履約保證不等於保證完工，只能建議消費者一定要選有信譽的建商，才能降低踩雷的機率。

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