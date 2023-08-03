NONO神隱41天現身！小紅老師揭「受害者妹妹心聲」嘆：真的挺難熬
藝人NONO（陳宣裕）日前遭網紅直播主「小紅老師」控訴曾對她性騷擾，她也替多位受害者對NONO正式提出告訴，全案已進入司法流程。神隱41天的NONO終於在昨（2）日現身北檢複訊，檢察官訊後認為其涉嫌重大，但無羈押必要，諭知以50萬交保。對於NONO交保，小紅老師無法接受，今（3）日她也在IG發文表示NONO的眼神「毫無悔意」，更透露其中一位受害者妹妹的心聲：「他才神隱41天嗎？怎麼對我來說像400天那麼久。」讓她不禁感嘆：「真的挺難熬的！」
記者郭佩蓉/綜合報導
小紅老師今日在IG發文，表示她很認同受害者妹妹說的，「是啊，對我們來說真的好久好久。以前在看別人的事件，都覺得『唉呀，怎麼ㄧ年又過了』、『欸，他怎麼又出現了』大概是這麼轉眼之間的速度。但發生在自己身上，真的時間好慢好慢，稱不上度日如年，但真的挺難熬的」。她坦言每天都在等檢調通知，每天醒來都在等動靜，每天都在鼓勵受害者、催律師，「皇上和太監都著急那種，我們都知道需要時間，只能靜待司法調查」。
但因為NONO真的消失太久，讓小紅老師一度以為NONO是否已經離開台灣，「至少昨天看到，活生生的人就出現在北檢。但我們也看到了，租了保母車、整理了頭髮，配上毫無悔意的眼神，表現出一副，我是配合傳喚我才來的，事不關己的樣子。很多人會氣呼呼，我想也是因為態度吧」。最後，小紅老師表示昨天她並沒有看轉播，等了很久，都是靠其他人不斷發來的新聞才得知消息，「直到半夜才開始看新聞片段、YT分析。現場真的人好多，金城武來可能都沒這麼大陣仗，大家都辛苦了」。
※【NOWnews 今日新聞
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