加油站女員工救所有人！眾狂問：土石流什麼味道 專家解答了
卡努颱風「颱風尾」在中南部帶來驚人雨量，造成南投仁愛受創嚴重，其中在南豐村台14線71K台灣中油「聖本篤加油站」慘遭土石流滅頂，傳當時是一名女員工提前聞到「土石流的味道」，發覺不對勁，趕緊叫同事逃跑，才導致無人傷亡，成了救命英雄，但事發後也有不少人好奇「土石流是什麼味道？」對此，還真的有專家解答過。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次事件，當時站內有名任職21年的資深女員工，因為先前就經歷過2次土石流，因此在這次事發前，就聞到「土石流的味道」，認為將會發生嚴重的事件，原本顧著逃命的她，發現同事還在站內，趕緊哭喊「快跑」！沒想到大家撤離沒多久，土石流就沖下來淹沒加油站，如果沒有女員工機智反應，後果不堪設想，不過業者這次也損失了上看700萬元。
至於網友們都非常好奇「土石流」是什麼味道？根據「土石流及大規模崩塌防災資訊網」就曾經介紹，在嗅覺上會出現「腐植土臭味」，代表上游山崩樹倒，從樹木腐植層散發出臭土味，代表「即將發生土石流的可能性很高」。
另外還有幾項可以判斷「土石流」即將發生的徵兆，包括「野溪流量突然增加」、「溪水流量急劇減少」、「溪水中帶有流木」、「溪水異常混濁」、「有異常的山鳴」、「溪流中有石頭摩擦聲音」、「聽到樹木裂開聲響」、「感覺地表震動」等等，都是代表上游已經開始出現變化，這時候五官視覺是非常重要判斷土石流是否會發生的重要指標！