民進黨屏南立委選將懸缺 從市府挑人？周春米：近期很快就會確定
獲民進黨徵召參選屏東縣第2選區的立委參選人許展維，因違反《政府採購法》以20萬元交保，為捍衛清白宣布退選，被點名為「地方最強」的不分區立委莊瑞雄與農業部長陳吉仲皆表態無意參選，《NOWnews今日新聞》昨獨家報導指出，屏東縣長周春米將在市府團隊內覓才、力抗蘇震清之子，人選包括副縣長黃國榮、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭與民政處長徐富癸。對此周春米今（8）日受訪說，近期很快會有明確人選，大家一起為屏南打拚。
記者陳威叡／台北報導
民進黨716全代會通過立委參選人名單，未料許展維卻因案宣布退選，而屏南立委選將懸缺，周春米曾點名不分區立委莊瑞雄、農業部長陳吉仲都是好人選，但兩人皆多次表態無意參選。據了解，屏東立委選戰由周春米操盤，目前已定調民進黨自行派人參選，周將在市府團隊覓才，力抗蘇震清之子蘇孟淳，人選包括副縣長黃國榮、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭與民政處長徐富癸。
周春米今日受訪說，目前照著黨的相關程序及相關規定走，2024提名策略小組上周已決議，屏南立委人選將由小組成員與執政縣市首長討論，日前也接獲通知到台北進行討論，近期很快會有明確人選，大家一起為屏南打拚。