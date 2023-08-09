「靠死來蹭流量？」蒟蒻講幹話上傳新片　解謎死訊瘋傳原因

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在最新影片中，蒟蒻說自己沒有團隊，所以從發想、撰稿、校稿、剪片、上字幕、做特效都是一手包辦，常常10分鐘長的影片都要花上2、3個禮拜準備，不僅因此驚醒或失眠，甚至無法專心陪老婆、小孩，「明明我人就在他們身邊，但我的心卻是在另一個地方。」
他指出，儘管妻子理解他這種全力以赴的執著，也明白他總是想要把事情做到最好，但這種日子過久了真的很累，「你會覺得你根本不是在做自己，而是活在別人的世界」，所以夫妻倆討論後，決定以後頻道都改拍「廢片」，演算法不會推薦，想藉此自然淡出YouTube。
至於有人質疑他是不是「江郎才盡」，想「靠死蹭流量」東山再起？蒟蒻回應，江郎才盡應該用在原本就很有才華的人身上，他不是很有才華，這個成語不適用他，「我真的想紅，我直接露臉就好，幹嘛每次在路上被人認出來都否認？」
他解釋，在正式進入淡出期前，他想要認真再發一支關於基督教的宗教探討影片，所以用妻子的身分發出了有關死訊的玩笑來鋪梗，還標註「等我先生復活後，會再拍一支影片跟大家說明」，結果貼文一出，雖有不到10％的人誤會，但大部分人都知道是玩笑話。
蒟蒻說，後來他為了新影片，又發布自己已經火化的消息，但媒體未向他求證死訊真假，導致死訊誤傳，「至於本來要上的那支影片，現在我不想發了，也沒心情發了。」他也說，日後頻道不會再每周更新，只會偶而發有關感情、好笑或經驗談的影片。