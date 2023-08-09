31歲男年薪80萬「在台灣什麼等級」？殘酷答案曝光　鄉民無言了

「靠死來蹭流量？」蒟蒻講幹話上傳新片　解謎死訊瘋傳原因

▲蒟蒻講幹話8日上傳新片，澄清沒有「靠死來蹭流量」，是因為累了想漸漸淡出YouTube，才藉老婆身分發死訊的玩笑來鋪梗。（圖／蒟蒻講幹話YouTube）
▲蒟蒻講幹話8日上傳新片，澄清沒有「靠死來蹭流量」，是因為累了想漸漸淡出YouTube，才藉老婆身分發死訊的玩笑來鋪梗。（圖／蒟蒻講幹話YouTube）

記者徐銘穗/綜合報導

擁有68萬訂閱的YouTuber「蒟蒻講幹話」上月中傳出「死訊」，兩周後在頻道上傳影片「復活」，自曝懷疑自己罹患大腸癌。蒟蒻講幹話昨（8）晚再上傳新片闢謠，強調自己身體本來就不是很好，但仍處於「有在呼吸的狀態」，同時也解釋他之所以停更，有20％原因是YouTube一些奇怪的規定，最主要的原因是「我累了」，強調沒有「靠死來蹭流量」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據YouTube分析網站「playboard」資料顯示，「蒟蒻講幹話」訂閱數在7月4日前一直維持68萬訂閱數，7月6日減少1000人次，直到蒟嫂7月12日在頻道社群發布「我先生他其實只是死掉而已」訊息後，隔天訂閱數增加1000人次，在媒體報導「死訊」後，7月18日再增2000人次訂閱，但在7月28日蒟蒻發布「復活」影片時，訂閱又減了1000人次。

▲蒟蒻講幹話YouTube頻道在傳出「死訊」後訂閱數增加2000人次，但「復活」時又減了1000人次。（圖／翻攝Playboard網站）
▲蒟蒻講幹話YouTube頻道在傳出「死訊」後訂閱數增加2000人次，但「復活」時又減了1000人次。（圖／翻攝Playboard網站）
在最新影片中，蒟蒻說自己沒有團隊，所以從發想、撰稿、校稿、剪片、上字幕、做特效都是一手包辦，常常10分鐘長的影片都要花上2、3個禮拜準備，不僅因此驚醒或失眠，甚至無法專心陪老婆、小孩，「明明我人就在他們身邊，但我的心卻是在另一個地方。」

他指出，儘管妻子理解他這種全力以赴的執著，也明白他總是想要把事情做到最好，但這種日子過久了真的很累，「你會覺得你根本不是在做自己，而是活在別人的世界」，所以夫妻倆討論後，決定以後頻道都改拍「廢片」，演算法不會推薦，想藉此自然淡出YouTube。

至於有人質疑他是不是「江郎才盡」，想「靠死蹭流量」東山再起？蒟蒻回應，江郎才盡應該用在原本就很有才華的人身上，他不是很有才華，這個成語不適用他，「我真的想紅，我直接露臉就好，幹嘛每次在路上被人認出來都否認？」

▲蒟蒻講幹話說自己身體本來就不是很好，但仍處於「有在呼吸的狀態」，但沒有「靠死來蹭流量」。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）
▲蒟蒻講幹話說自己身體本來就不是很好，但仍處於「有在呼吸的狀態」，但沒有「靠死來蹭流量」。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）
他解釋，在正式進入淡出期前，他想要認真再發一支關於基督教的宗教探討影片，所以用妻子的身分發出了有關死訊的玩笑來鋪梗，還標註「等我先生復活後，會再拍一支影片跟大家說明」，結果貼文一出，雖有不到10％的人誤會，但大部分人都知道是玩笑話。

蒟蒻說，後來他為了新影片，又發布自己已經火化的消息，但媒體未向他求證死訊真假，導致死訊誤傳，「至於本來要上的那支影片，現在我不想發了，也沒心情發了。」他也說，日後頻道不會再每周更新，只會偶而發有關感情、好笑或經驗談的影片。

獨／蒟蒻講幹話死了？傳去世已火化 　妻最新回應「目前還在」

蒟蒻講幹話過世有預兆？影片4大疑點曝光　老婆回應「生死成謎」

YouTuber「蒟蒻講幹話」復活了　罹大腸癌？自解：怎麼從醫院離開

蒟蒻講幹話出現了！5分鐘新片上架　詭異親揭「離開醫院過程」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀