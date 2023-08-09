上吐下瀉！越南法國麵包驗出「沙門氏桿菌」 食藥署啟動稽查專案
近期，中壢市場知名攤商「越南法國麵包」，發生多起民眾食物中毒案件，對此，食藥署向所轄衛生局瞭解，目前已有7件人體檢體及3件食品檢體驗出沙門氏桿菌。食藥署指出，沙門氏桿菌為常見導致食品中毒之病原菌之一，於112年已完成之11項稽查專案中已執行沙門氏桿菌高風險食品抽驗，即日起，並將啟動異國料理餐廳稽查專案，及陸續執行計14項相關稽查專案中，也規劃沙門氏桿菌等微生物衛生標準抽驗，以加強高風險食品之衛生安全。
記者林盈君／綜合報導
據了解，沙門氏桿菌廣泛分布於自然界中，如果食品業者未具有良好食品衛生安全觀念情況下，可以通過水源、環境、病媒及感染者之排泄物等途徑傳播，亦可能透過家禽及囓齒類等動物間接污染食品，其感染之食物種類相當廣泛，常出現於蛋類、乳品、肉類等動物性產品及其製品，亦存在於受污染的生鮮蔬果、複合調理食品及加工食品。且發病潛伏期約6至72小時，患者之臨床症狀主要為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒及頭痛等，約持續4至7天，嬰兒、老年人及免疫力低下者通常症狀較為嚴重，容易因菌血症而引發其他嚴重併發症。
為防治食品中毒的發生，食藥署呼籲食品業者，製作未經加熱處理之蛋黃醬或含蛋糕點時，應選用衛生品質良好之洗選蛋或殺菌液蛋，且調理食品時，須有防止交叉污染的作業流程；生食、熟食之器具、砧板、抹布應明確區分，勿混合使用；作業場所則應有防治病媒的措施；食品從業人員須遵守食品良好衛生規範準則之規定，手部時常保持清潔。
最後，食藥署再次提醒民眾，挑選店家時應謹慎，不要僅憑網路推薦做為選擇之依據，購買前先觀察業者作業環境，及食品從業人員衛生情形；外帶餐點若沒有立即食用，應置於冰箱保存，並儘速食用完畢。