16歲高中生「躲廁所開會」！創公司過程超狂 天才腦袋身價破6億
對於台灣的學生來說，16歲是正值求學的階段，可以說是學業衝刺的年紀，然而美國一名16歲少年艾瑞克（Eric Zhu）卻躲在廁所裡面談生意、創公司，年紀輕輕身價已經衝破2000萬美元（約台幣6.4億元），其創業過程曝光之後，在新創圈引起不少關注。
記者張嘉哲/綜合報導
綜合外媒報導，來自美國印第安那州的16歲少年艾瑞克，家中教育模式相當嚴格，從小就禁止他上網、接觸社群媒體，但是艾瑞克與生俱來的商業鬼腦袋讓他擋不住讓他想要經商的興趣，在12歲獲得筆電時，就透過網路自學如何寫程式，短短2年就創立了自己的公司。
艾瑞克向媒體表示，由於當時自己還是學生，所以上課時間都會偷偷躲到廁所去跟客戶開會，不過由於開會背景太特別，甚至有一次交易談成之後，還有客戶寫信給關心他的狀況，甚至後來高中校長也抓到他會在上課時間跑去廁所，並且告知自己的父母，還下令上課期間他不准去廁所。
不過，艾瑞克也表示，爸媽對自己的期許是希望他以後可以成為「一名醫生」，「我非常希望能夠投資1000萬美元在深度偽造技術上，讓我媽相信我正在讀醫學院，目前應該還是會按照父母的期待先去念大學，但之後按照人生規劃，不曉得是不是會途中休學」。
據了解，目前艾瑞克和兩位朋友已經創立了第二間公司、創業融資平臺Aviato後，身價已經衝破2000萬美元（約台幣6.4億元），還獲得來自GitHub創始人沃納（Thomas Preston-Werner）的100萬美元（約台幣3200萬元）融資，讓他在新創圈掀起一股熱烈討論話題。