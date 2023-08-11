唐吉訶德CITYLINK南港店8/22開幕！鮮選壽司4大亮點 優惠搶先看
大家敲碗已久的驚安殿堂DON DON DONKI唐吉訶德台灣三號店總算來了！唐吉訶德CITYLINK南港店即將於8月22日開幕！包括全台首間迴轉壽司「鮮選壽司」、專人幫忙烹飪的「現煮食堂」、首次登台的「日系美妝專區Cosme DONKI」，及加入LINE好友可先搶優惠共4大亮點曝光。
記者蕭涵云/綜合報導
CITYLINK南港店正式透露DON DON DONKI「唐吉訶德CITYLINK南港店」開幕資訊！宣告即將在8月22日上午11:00，於CITYLINK南港店B棟3樓開出450坪大店舖。並預告營業時間為9:00～22:00，其中，大家最關注的全台首間迴轉壽司「鮮選壽司」最後點餐時間為21:30，請饕客特別注意。還搶先曝光3大特色專區亮點。
今年DON DON DONKI唐吉訶德還正式開張LINE官方帳號@dondondonkitw，只要加入好友完成指定步驟，就先享有3大好康！包括可以直接獲取30元折抵券（西門、新生店各一張），最高有機會抽中300現金折抵券，還可優先獲得每月優惠資訊、會員折扣、限時特價等資訊。
📌全台首間迴轉壽司「鮮選壽司」
首次登台的「鮮選壽司」！主打新鮮食材和特製紅醋壽司飯，據悉擁有上層平板點餐直達、下層常態迴轉軌道的分層送餐方式，且迴轉設有鮮度系統，台上壽司若超過設定時間，放置過久就會被下架銷毀。
📌專人幫忙烹飪的「現煮食堂」、獨家「自助點心專區」
唐吉訶德CITYLINK南港店設有專人幫忙烹飪的「現煮食堂」ヲた飯堂（OTAMESHIDO），可任選泡麵交由專人料理，直接就在店裡熱騰騰享用；還將獨家設置「自助點心專區」，民眾可以立即品嚐日本當紅的零食糖果。
📌首次登台「日系美妝專區Cosme DONKI」
台灣市場除了第一次迎接迴轉壽司「鮮選壽司」，唐吉訶德CITYLINK南港店也將迎來首次登台的「日系美妝專區Cosme DONKI」，將會不定期與日本美妝品牌連線，為消費者講解美妝保養產品特色和使用方法。
8月份新開店好消息不斷！全台首家「300坪海底撈」全新網美店型，也將插旗新裝宏匯廣場，即將在8月21日試營運。同時進駐新北首家海底撈手搖飲專賣店「嗨飲Hi-in」三號店，有吃有喝又有得拍！