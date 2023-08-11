14歲炫富網紅Lil Tay謊稱有5棟房？被抓包寄生上流 父母鬧翻開告
年僅14歲的加拿大炫富網紅Lil Tay（本名：克萊兒霍普，Claire Hope），以表演饒舌、誇耀奢華生活聞名，她近日在IG曝光死訊，結果1天後又宣告人還活著，只是帳號被駭，一切都是烏龍，成為娛樂新聞頭條。而自5年前暴紅後，她的爭議性不斷，宣稱名下有5棟房產，卻被踢爆母親是房地產業者才能進入豪宅，並非真實的有錢人，父母還為她的撫養權爭吵不休打官司，一個網紅成名的內幕，背後隱藏著一個破碎家庭的不安流動。
記者江芷稜/綜合報導
現年14歲的網紅Lil Tay，在IG擁有逾350萬追蹤者，已經5年沒有發布消息的她，突然傳出烏龍死訊，又在短短時間內死而復生，還增加了20幾萬粉絲，成為娛樂熱議話題，據悉，她的母親Angela Tian是中國上海人，移民到加拿大結婚後生下一對兄妹，因此Lil Tay具有一半華人血統。2018年起，年僅9歲的她就以滿嘴粗口、炫富等脫序行為，在網路上快速累積粉絲。
在發布影片裡，Lil Tay大方坐進豪車裡、拿出滿手鈔票炫富，飆粗口說「X，我比你們所有人都有錢。」並出入豪宅炫耀奢華財產，邊抽菸邊喊話：「我比你們這些人都要有錢，而且我名下有5套房子」。更奇特的是，這些充滿不雅字眼的影片竟然是由Lil Tay的母親掌鏡，一手操刀製作影片。
然而，經過媒體深入採訪後，竟發現Angela Tian是一名房仲，Lil Tay影片裡的豪宅、豪車都是媽媽的客戶所擁有，僅是大方借給她們拍照，沒想到她們以「寄生上流」的手法謊稱這些是自己的財產，導致Angela Tian後來丟了房仲工作，Lil Tay的律師父親Christopher Hope不認同這種成名方法，不願看到女兒變成社交媒體上的模樣，這對夫妻產生衝突，為了女兒的監護權對簿公堂。
因父母打官司因素，Lil Tay成名3個月後消失，還在YouTube頻道留下「幫助我」求救訊號，自此銷聲匿跡了5年，哥哥傑森2021年為妹妹創立了一個募款網頁，想要籌措打官司的錢，沒想到再度復出，竟然是兄妹先後傳出死訊，又戲劇性的「死而復生」，成為頭條新聞人物，讓人摸不著頭緒，網友懷疑這是一種復出的新宣傳手法，真實性仍待時間證明。