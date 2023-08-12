日本人首次出遊「最想去哪個國家」？冠軍不是台灣 完整排名曝光
台灣人最喜歡去的國家肯定非日本莫屬，那你是否會好奇日本人出國會最想去哪裡呢？近期有日本旅行社製作調查，結果發現如果是第一次出國，最多日本人首選的國家中，台灣只排在第二名，完整排名也出爐了。
記者潘毅/綜合報導
據日媒《ITmedia》報導，日前阪急交通社以「初次海外旅行想去的國家」為主題，針對20歲以上民眾進行調查，最終得票前十名依序如下:夏威夷（18.1%）、台灣（15.8%）、韓國（14.6%）、義大利（14%）、澳洲（10.5%）、美國（9.9%）、北歐（9.4%）、法國（7.6%）、德國（6.4%）、英國（6.4%）。
為何夏威夷是冠軍？調查中也指出，多數日本民眾覺得當地景點可以一眼望盡山與海、沙灘也相當美麗，當地購物也相當方便，住宿的度假村品質也不賴。而台灣最被稱讚的優點，除了飛行距離很短之外，還有夜市文化、101、南部小吃等等，都是相當吸引日本人的誘因。
雖然在日本民眾初次出國旅遊的調查裡，台灣在只排名第二，但其實來台灣的日本旅客近期也相當多，根據觀光局資料統計，從今年1至6月間，就有222萬7千多名日本觀光客來台，更於5月時反超韓國，重新登上來台觀光客最多的冠軍寶座。