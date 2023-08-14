科技男年薪300萬想結婚！拒絕「年薪180萬女」 打槍原因超意外
不少人到了一定的年紀之後都會有想婚的念頭，然而找到適合自己的另外一半共組家庭，除了個性、外貌符合條件之外，「麵包」也是相當重要的指標之一。然而中壢區美滿服務中心就分享個案，表示有一位年收入300萬的課技業男子，婉拒了一位年收入180萬的女主管，反而想找月薪3萬的女生，其原因則認為「年收入太高的女生很難搞」，相當特別。
記者張嘉哲/綜合報導
中壢區美滿服務中心日前分享個案，一位科技新貴、年收入300萬的男子表示來到衷心希望透過「一對一聯誼」找到另外一半，經過中心協助，安排了一位國立大學碩士、年收180萬的金融業女主管，不過該名男子卻婉拒，提出要求「希望是年收入40萬上下的女生」，因為男子表示「女生收入太高歹剃頭」，能力太強有一定比例是「大女人」，因此打槍。
除此之外，也有媽媽帶著35歲、33歲及31歲，學歷都是碩士的兒子到美滿中心聯誼，但就是不擅長戀愛於是才找上中心幫忙，一連開了許多「準媳婦」的條件，其中包括公職、學歷、外在、口才等條件，由於太擔心兒子們的婚姻，甚至告訴美滿中心社工，如果3個兒子在明年母親節前，找不到對象，她會到美滿舉牌抗議，讓中心人員哭笑不得。
中壢區美滿服務中心13日表示，有人認為婚姻和愛情本質上是有衝突的，人總希望婚姻是安全、穩定、避風港，愛情追求的是刺激、興奮、讓人不斷發掘以前沒有的東西。如果婚前追求的過程中，不能抱著冷靜、執著、成熟的態度，而是抱著不切實際幻想，甚至堅持「買方」的立場，結果可能找不到另一半，或是造成是失敗的婚姻。