全台最難訂位前兩餐廳客座台南晶英 每人餐價近兩萬竟已賣出5成
台灣北南兩端位置分別有兩間號稱台灣最難訂位的餐廳，即台北的RAW跟屏東的AKAME。台南晶英酒店為隆重迎接「臺南400」，以「臺南原點・四百再續」為主題設計系列活動，首波客座餐會「尋味」，就邀請到兩家餐廳的主廚，至台南晶英酒店舉辦聯合餐會，日期訂為10月13日晚餐，以及10月14、15日的午餐與晚餐時段，5檔餐期總共將可供應約300席座位。今(14)日開放訂位，即便此次每人餐價近兩萬元價格，但之前還未公布正確售價時，近300座位就已被老主顧搶先預訂了約150席，至少了5成。
記者葉盛耀/綜合報導
台南晶英酒店今(14)日正式公布並開放訂位，RAW的主廚江振誠與AKAME彭天恩確定將於台南晶英酒店一樓Robins推出聯合餐會，距離上次2020年6月時師徒兩人於於RAW舉辦餐會，已超過3年，相較上次餐價每人4,800元 +10%，此次則直接飆到每人套餐價1萬9800元，除了兩位主廚的精湛料理，還包含吳盈憲、余瀚為獻出大師級佐餐雞尾酒，另一大驚喜則是還有台南超人氣酒吧Bar T.C.R.C創辦人黃奕翔為活動調製迎賓餐前酒。
此次活動日期訂在10月13日晚餐，以及10月14、15日的午餐與晚餐時段，5檔餐期總共將可供應約300席座位。」餐會主廚江振誠與彭天恩在菜單設計上，寫入台南人對吃的「講究」，除了以天然調味法希望讓饕客重新認識糖跟鹽，另也加入在地獨有的西瓜綿、虱目魚、蜜餞等招牌元素，大菜小食皆透過主廚團隊悉心烹調創新詮釋。
席間穿插吳盈憲、余瀚為大師級佐餐雞尾酒更彰顯雙廚對菜色的想法，加上台南超人氣酒吧Bar T.C.R.C創辦人黃奕翔為活動調製迎賓餐前酒，現場服務技術特聘金牌侍酒師、同時也是台南人的陳冠璋細膩指導，台南晶英酒店表示，主題式呈現將讓食饕在這塊純樸土地上感受濃厚的人情味，也找到忠於台南的好滋味。
「尋味」另一亮點是台南晶英追溯過往軌跡，找來多位合作過的藝術家共襄盛舉，引言將由百廟門計畫發起人、知名藝術修復師蔡舜任擔任。還有國際剪紙大師楊士毅以城市承先啟後、再續四百年的心意刻畫主視覺， ISM主義甜時主理人也是大提琴家的陳世霖透過美妙的音符營造餐會氛圍並悉心規劃伴手禮點心，堪稱眾星獻藝。
根據飯店透露，消息剛出時，即便還未正式確認售價，卻早已有近5成被搶先預訂。台南晶英酒店總經理李靖文說，不僅是南部民眾而已，也有不少下訂的朋友是外縣市甚至居住於台北，因此秉持著貼心服務，也推出優惠住房專案，讓饕客們吃完可以不用急著趕高鐵。
另外，在台灣曾獲米其林餐盤推薦的漢來名人坊，其明星主廚鄭錦富「富哥」將來台舉行見面餐會，並帶來13頭日本吉品鮑(12顆)，一顆售價4萬2000元，目前確認已被老主顧被搶訂一空，而餐會每人8800~1萬8,800元，總預訂人數也已近８成。