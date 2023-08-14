看門道／高虹安遭起訴！柯文哲不擔憂　黨內分析：去年選戰延長賽

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而後不斷有吹哨者一直提供不同證據給各方陣營，而後檢方開始約談高虹安立法院辦公室個助理，甚至在去年12月16日直接突襲立法院搜查高虹安辦公室，帶走高虹安與兩名助理，高最後60萬交保；歷經8個月調查，台北地檢在今天宣布偵結，起訴高虹安及助理共5人。
對於高虹安遭起訴的案件，有黨內人士表示，一直都有在準備這個案子，因為這個事情是進行式，沒有停止過，「反而越靠近選舉越覺得是攻擊」。也因為一直都有在準備，所以並不會被打的措手不及。
黨內人士說，民眾黨內的基調也非常的明確，就是去捍衛高市長的清白，按照無罪推論去處理，畢竟無法單憑單方面的說法去推定有罪，這樣的說法很不合理。
另有黨內人士表示，高虹安被起訴的案件對於選情影響不大，在北檢舉行記者會前，就媒體去追問鴻海創辦人郭台銘的反應來看，高的案件更像是去年九合一大選的延伸，郭台銘更像是去分擔柯文哲的目光。
他表示，從高虹安當選新竹市長時，黨內就知道會有這一天，所以一直都有做準備；北檢選在總統大選前宣布偵查終結，很有政治操作的感覺，但同時也並不感到意外。
至於立委選舉，黨內人士認為還是要回到候選人本身，至於一直被認定為民眾黨本命區的新竹，目前並沒有區域立委候選人，人選也僅在討論階段，影響並不大，反而是民進黨想要透過高虹安的案件打柯文哲，有可能還會造成反效果。
而對於高虹安遭起訴案件，柯文哲也並不拖延，上午不公開行程結束後，下午隨即舉行記者會發表聲明，並三度強調支持高虹安捍衛自己清白的立場，足現民眾黨內對於此案的準備以及立場。
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