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看門道／高虹安遭起訴！柯文哲不擔憂　黨內分析：去年選戰延長賽

▲民眾黨主席柯文哲出面就新竹市長高虹安遭起訴發表聲明。（圖／記者邱新博攝，2023.08.14）
▲民眾黨主席柯文哲出面就新竹市長高虹安遭起訴發表聲明。（圖／記者邱新博攝，2023.08.14）

記者邱新博／台北報導

新竹市長高虹安任擔任立委期間被告發涉嫌詐領助理費，檢方偵查歷時8個多月今（14）日偵結，依違反貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物、使公務員登載不實等罪，起訴高虹安及其助理共5人，引發喧然大波。對此，黨內人士透露，高虹安的案件已經進行已久，民眾黨也做好準備；而對於選舉則認為影響不大。

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高虹安去年10月31日，在擔任立委期間、參選新竹市長時，遭對手國民黨籍候選人林耕仁質疑利用立院助理費支付男友李忠庭的薪資，有詐領助理費嫌疑；後更被爆料辦公室有「公積金」制度，要求助李入金並挪做個人使用，小至買衛生棉、餐敘、治裝費等等，金額達到87萬5861元。

而後不斷有吹哨者一直提供不同證據給各方陣營，而後檢方開始約談高虹安立法院辦公室個助理，甚至在去年12月16日直接突襲立法院搜查高虹安辦公室，帶走高虹安與兩名助理，高最後60萬交保；歷經8個月調查，台北地檢在今天宣布偵結，起訴高虹安及助理共5人。

對於高虹安遭起訴的案件，有黨內人士表示，一直都有在準備這個案子，因為這個事情是進行式，沒有停止過，「反而越靠近選舉越覺得是攻擊」。也因為一直都有在準備，所以並不會被打的措手不及。

黨內人士說，民眾黨內的基調也非常的明確，就是去捍衛高市長的清白，按照無罪推論去處理，畢竟無法單憑單方面的說法去推定有罪，這樣的說法很不合理。

另有黨內人士表示，高虹安被起訴的案件對於選情影響不大，在北檢舉行記者會前，就媒體去追問鴻海創辦人郭台銘的反應來看，高的案件更像是去年九合一大選的延伸，郭台銘更像是去分擔柯文哲的目光。

他表示，從高虹安當選新竹市長時，黨內就知道會有這一天，所以一直都有做準備；北檢選在總統大選前宣布偵查終結，很有政治操作的感覺，但同時也並不感到意外。

至於立委選舉，黨內人士認為還是要回到候選人本身，至於一直被認定為民眾黨本命區的新竹，目前並沒有區域立委候選人，人選也僅在討論階段，影響並不大，反而是民進黨想要透過高虹安的案件打柯文哲，有可能還會造成反效果。

而對於高虹安遭起訴案件，柯文哲也並不拖延，上午不公開行程結束後，下午隨即舉行記者會發表聲明，並三度強調支持高虹安捍衛自己清白的立場，足現民眾黨內對於此案的準備以及立場。

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