高虹安涉貪汙遭起訴 黃揚明：郭台銘決定參選前的政治態度必考題
新竹市長高虹安涉嫌在擔任立委期間詐領助理費，昨遭檢方起訴，距離明年選舉剩不到半年，高虹安是民眾黨創黨來首位縣市長，也是鴻海創辦人郭台銘的子弟兵，高虹安遭起訴，勢必衝擊民眾黨總統參選人柯文哲的選情，資深媒體人黃揚明說，郭台銘近期可能決定是否參選，高案會成為郭決定參選前的政治態度必考題。
記者何哲欣／台北報導
黃揚明說，高虹安被起訴並不令人意外，接下來的法庭攻防戰才是重點。首先，根據《地方制度法》規定，高是依貪污罪嫌起訴，若高一審有罪，將被停職，由副市長代理職務。高若二審無罪，就可回復市長職務。若高虹安在市長任內被判有罪定讞，則會被解職，若解職後所剩下的任期超過2年（2024年12月25日前被解職），則要進行市長補選，所遺任期若不滿2年，則是由內政部報請行政院派任代理市長。但高若一審有罪、二審改判無罪，則仍可回復市長職務。
黃揚明認為，距離2024大選投票日倒數不到5個月的時間點起訴，也考驗柯文哲與郭台銘兩個高的前後任老闆，會採取什麼樣的政治表態。畢竟對民眾黨而言，此案堪稱民眾黨進入政壇後，最大規模的公職人員私德案件，起訴就一定會成為攻擊目標，若高在大選前被判有罪，對柯文哲選情勢必造成衝擊。對郭台銘而言，是否還會採取去年的態度，與高虹安保持距離？會成為郭決定參選前的政治態度必考題。