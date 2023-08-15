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青安貸款上路想買房？桃園10大「親民路段」出爐　總價千萬內解決

▲桃園2023年第一季總價千萬元以內的購屋最熱門路段，龜山A7樂善三路以314件拿下冠軍。（圖／台灣房屋提供）
▲桃園2023年第一季總價千萬元以內的購屋最熱門路段，龜山A7樂善三路以314件拿下冠軍。（圖／台灣房屋提供）

記者張志浩/綜合報導

在「青年成家安心貸款2.0版」被推出後，許多首購族蠢蠢欲動，尋覓低總親民宅，台灣房屋集團根據聯徵中心申貸件數統計，桃園2023年第一季總價千萬元以內的購屋最熱門路段，由「龜山區樂善三路」以314件拿下冠軍，遠高於亞軍「中壢區領航南路二段」的69件，第3名則為「中壢區松義三街」47件；此外「中壢區中山東路三段」與「桃園區大有路」分別為第4、5名。

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台灣房屋長庚直營店店長林士涵指出，千萬以下熱門路段冠軍「樂善三路」坐落於A7重劃區，為近年全新開發的新興重劃區，鄰近林口長庚商圈及下新莊迴龍生活圈，A7重劃區郵政物流園區預計在明年完成營運準備，未來將打造為物流、電商產業聚落，加計周邊的產專區及機場捷運串聯北北桃生活圈，就業機會增及交通便捷優勢。

隨著近年建設陸續落成，A7重劃區房價也跟著水漲船高，以新建案來說三字頭開價成常態，此次奪冠的樂善三路因鄰近龜山第三公墓，因此價格上較有空間，吸引不少年輕族群脫北移居，而不少社區包括「華悅城」、「欣時代」都進入交屋申貸階段，因此成為Q1熱門路段。

▲2023Q1桃園10大千萬購屋路段排行中，有4路段都出現在中壢。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
▲2023Q1桃園10大千萬購屋路段排行中，有4路段都出現在中壢。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
綜觀現況，桃園千萬元以下新申貸路段以中壢區最熱門，前10名中有4路段都出現在中壢，台灣房屋青埔直營店店長廖國順表示，中壢區跟桃園區同為桃園市兩大主要行政區，因開發較早，區內有成熟商圈，也有新興重劃區，滿足不同需求。

而此次新申貸熱門路段亞軍的領航南路二段就位於青埔特區，該路段鄰近高鐵站及站前廣場，屬於重畫區內黃金地段，不少預售屋近期也進入交屋階段，以兩年前的預售價，千萬可買到小三房，或兩房產品，頗吸引小資家庭目光。

排名第三的中壢區松義三街則位於過嶺重劃區核心，鄰近青埔特區、中壢市區，定位為青埔後花園，近年中壢地政事務所暨市民活動中心大樓啟用，還有好市多賣場，區內生活機能充足，千萬預算不乏兩房大樓產品。至於同樣入榜的中壢區中山東路三段、中山東路一段，分別近體育園區和龍岡商圈，屬中原大學舊城區商圈，在地生活機能豐富，則較多20年以上的華廈。

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