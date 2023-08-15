高虹安自認遭政治追殺　洪申翰：忘了是助理認罪、國民黨踢爆的嗎

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洪申翰認為，民進黨在高虹安司法事件上，都會持續秉持不要政治介入立場，不過在昨天檢方記者會後，居然是國民黨、民眾黨跳出來護航，「大家都忘了踢爆的是國民黨的林耕仁」，現在認罪的是民眾黨助理，不知為何反而是國民黨、民眾黨主席跳出來護航？看起來這兩位主席都刻意不看現在爭辦事實就大力護航，更顯示護航是出於政治立場，不管藍、白、郭過去對於反貪腐宣稱，現在看起來是自己人就轉彎。
對於高虹安「政治追殺」一說，洪申翰質疑其實不知道政治追殺的由來是什麼地方，這個案子踢爆的是時任國民黨新竹市長候選人林耕仁，認罪的是民眾黨的助理，不知道政治追殺是誰追殺誰，難道是國民黨跟民眾黨在追殺高虹安嗎？這個邏輯非常荒謬。
民眾黨立委張其祿則說，當然支持高虹安把證據拿出，釐清自身清白，也認為這件事件背後有非常多政治因素，「這件事我想高市長已經準備好相關證據可以釐清」。
至於高虹安質疑檢調起訴的「時間點」相當巧妙，張其祿認為，當然知道有政治上攻防，不管政治、司法上裁判，其實都可能視為攻擊，也呼籲選民能夠審慎看待政治性動作、目的；至於「公積金」爭議，張其祿簡短回應，這當然這是個案，現在已進入司法程序。
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