朱立倫支持高虹安惹議 謝衣鳳：需了解司法判決對不同黨派的處置
新竹市長高虹安任立委期間被指控涉嫌詐領助理費，台北地檢署昨依《貪汙治罪條例》、《刑法》等罪起訴高虹安；對此，國民黨主席朱立倫昨受訪則對高表達聲援，並稱「我相信法律一定要還給高虹安清白」。國民黨立法院黨團書記長謝衣鳳今（15）日受訪則說，的確要了解現在司法判決，是否因不同黨派有不一樣處置。
記者翁子竣／台北報導
高虹安任立委期間，被舉發涉嫌詐領助理費，另資策會則指控高虹安涉嫌背信。檢調歷經8個多月偵查2案，昨認定高虹安、助理黃惠玟、王郁文、陳奐宇、陳昱愷等5人，涉犯《貪汙治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實罪起訴；另背信罪部分，高則獲不起訴。
對於結果，朱立倫昨受訪時則稱尊重司法，但也強調毋枉毋縱，不要因為政治因素和黨派因素，去特別針對某位縣市長，「相信法律一定要還給高虹安清白，大家共同努力，去幫高虹安市長加油。」
謝衣鳳今受訪時則說，的確必須要了解，現在司法判決是不是有在不同黨派，就面對到不一樣的處置，希望司法正義一視同仁，若高虹安是清白的，那司法就應該還其清白。
謝衣鳳表示，若未來有任何國民黨委員，或者是其他首長面臨同樣問題，「我們也希望司法可以一視同仁，而不是民進黨政治人物就給予特別待遇，面對他黨政治人物時就嚴加以待。」