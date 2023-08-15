北檢斥高虹安「犯後態度不佳」 賴香伶：加重情緒大可不必
台北地檢署偵辦新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費案，昨日依貪污罪起訴高虹安等5人。檢方更在起訴書中點名高虹安「犯後態度不佳」。對此，民眾黨立委賴香伶今（15）日表示，情緒加重大可不必，司法怎麼判，得出結論他們都尊重。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立院黨團今日上午舉行「還路於民！政府應傾聽民意記者會」，媒體詢問高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費案遭起訴一事，總召邱臣遠表示，司法是人民相信政府的最後一道防線，既然已經進入司法程序，原則上他們尊重，但也不希望政治力介入司法、不願過多的政治聯想，也支持高虹安搜集更多有利證據捍衛自身清白。
媒體問檢方批「犯後態度不佳」、北檢這時候起訴是否認為與新竹市府將林智堅任內棒球場案移送監察院有巧合？賴香伶表示，司法程序在走，他們就尊重，是否與林智堅市府相關棒球場案移送監察院有巧合，他們無法揣測，在政治上大家都用放大鏡看，檢方用「犯後態度不佳」各種情緒來加重大可不必，還是要回歸起訴書內容本於證據有多少、法院審理程序是如何，不能重蹈去年選戰用烏賊戰來試圖影響選舉。
至於高虹安遭起訴是否會對民眾黨總統參選人柯文哲的選情造成影響？賴香伶表示，各政黨都已經宣示對於貪污相關案件不會縱放，民眾黨也不會等閒視之，司法怎麼判，得出結論他們都尊重，不用多加揣測對柯文哲會造成傷害。