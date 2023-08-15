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不認貪污46萬！高虹安喊冤：和童仲彥不一樣　助理有實質勞務

▲高虹安昨天因涉嫌詐領助理費46萬元遭北檢起訴。（圖／高虹安提供）
▲高虹安昨天因涉嫌詐領助理費46萬元遭北檢起訴。（圖／高虹安提供）

記者林怡昕／台北報導

新竹市長高虹安昨天因涉嫌詐領助理費46萬元遭北檢起訴，稍早也在臉書發出千字文澄清，對於不認罪是否恐面臨牢獄之災，高虹安今（15）日受訪時回應，前台北市議員童仲彥案子是他的助理是人頭助理，並沒有實際從事議會工作，自己助理都是實質是有在勞務、加班的，至於零用金私用爭議，高澄清，是秘書、助理代墊費用，這些費用他都主動多次告知助理，請他們把代墊費用拿來請款，呼籲北檢「絕對不要做政治辦案」。

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詐領助理費爭議持續延燒，有律師直言，如果高虹安不認罪，恐怕會跟前台北市議員童仲彥一樣入獄，高虹安今天出席出席新竹市天公壇祈福，受訪時再度喊冤，童仲彥案子是他的助理是人頭助理，並沒有實際從事議會工作，在北檢偵訊的過程當中，承辦檢察官自己也都在庭訊中，或者是新聞稿內容都說了，他的助理都是實質的，是有在勞務、有在加班的助理，絕對都不是人頭助理。

針對被控訴拿助理費去美容院洗頭、買雙眼皮貼等行為，高虹安回應，其實很簡單，就是秘書、助理代墊費用，這些費用都主動跟助理多次的不管是口頭、LINE，請他們把代墊費用都來請款，而且他會歸還，每次都及時地歸還，「我想在這個部分還是必須籲請檢察官，在起訴的內容當中，真的有太多都是刻意偏頗、非常奇怪的內容」。

高虹安也說，零用金的帳目上自己也是靠媒體所披露的版本，才知道流水帳的內容，所以在外面有看到一些媒體帶風向說，這個流水帳他有簽名成為他貪污的鐵證，這完全都是錯誤的事情，「我從來沒有在流水帳上面做任何簽名跟認證的動作，而所謂檢察官提出的流水帳也只是一份電子檔，那大家知道其實電子檔很可能篡改或者是錯誤是非常多」。

高虹安喊話，北檢還是要看證據辦案，而不是說就像在喬案子一樣，甚至透過媒體這樣帶風向，一直在用一種恐嚇的語氣，順我者生逆我者亡，好像不配合檢方查案、態度不佳。

最後高虹安說，希望不要真的演變成在法院時，看到檢察官完全用有罪推定的理論來去看高虹安的事件，絕對不要做政治辦案，因為每一個人的生命，每一個人生的重量都是非常重的，並不是今天的選擇跟一念之間，就可以用貪污去定人於罪。

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