不認貪污46萬！高虹安喊冤：和童仲彥不一樣　助理有實質勞務

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針對被控訴拿助理費去美容院洗頭、買雙眼皮貼等行為，高虹安回應，其實很簡單，就是秘書、助理代墊費用，這些費用都主動跟助理多次的不管是口頭、LINE，請他們把代墊費用都來請款，而且他會歸還，每次都及時地歸還，「我想在這個部分還是必須籲請檢察官，在起訴的內容當中，真的有太多都是刻意偏頗、非常奇怪的內容」。
高虹安也說，零用金的帳目上自己也是靠媒體所披露的版本，才知道流水帳的內容，所以在外面有看到一些媒體帶風向說，這個流水帳他有簽名成為他貪污的鐵證，這完全都是錯誤的事情，「我從來沒有在流水帳上面做任何簽名跟認證的動作，而所謂檢察官提出的流水帳也只是一份電子檔，那大家知道其實電子檔很可能篡改或者是錯誤是非常多」。
高虹安喊話，北檢還是要看證據辦案，而不是說就像在喬案子一樣，甚至透過媒體這樣帶風向，一直在用一種恐嚇的語氣，順我者生逆我者亡，好像不配合檢方查案、態度不佳。
最後高虹安說，希望不要真的演變成在法院時，看到檢察官完全用有罪推定的理論來去看高虹安的事件，絕對不要做政治辦案，因為每一個人的生命，每一個人生的重量都是非常重的，並不是今天的選擇跟一念之間，就可以用貪污去定人於罪。
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