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響應限塑政策 莒光海洋觀光年紀念好禮選中隨行杯

▲今年紀念好禮選中市值近千元的隨行杯，杯身雷射雕刻有莒光特色元素，兼具實用性與紀念性，9月1日開搶。（圖／主辦單位提供）
▲今年紀念好禮選中市值近千元的隨行杯，杯身雷射雕刻有莒光特色元素，兼具實用性與紀念性，9月1日開搶。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/綜合報導

一年一度觀光盛事「莒光海洋觀光年」活動，進入倒數計時。主辦單位莒光鄉公所，今天發布第一波好康消息；凡參加9月1日展開的遊客踩點及老兵重返遊莒光旅客，可分別獲得限量好禮─紀念隨行杯及紀念衣。此外，為提升攝影愛好者參賽意願，今年舉辦的「最美方塊海攝影比賽」，前三名獎金統統加碼，首獎增為3萬元。

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莒光鄉公所表示，響應限塑政策與環保愛地球，拒用一次性塑膠杯，今年紀念好禮特別選擇市值近千元的隨行杯，杯身雷射雕刻有莒光特色元素，品質優良且兼具實用性與紀念性，邀請大家一起遊莒光時隨身攜帶隨行杯，用實際行動落實環保觀念。

至於如何獲得環保隨行杯？莒光鄉公所表示，為回應遊客熱情支持，今年放寬兌換隨行杯資格，除了設籍莒光鄉，其餘馬祖各島鄉親也可以參加換好禮。其次，活動期間9月1日至11月30日，凡於今年活動的8個尋島光點任選4個，踩點拍照蒐集東犬燈塔、毋忘在莒與同島一命精神標語等莒光熱門打卡景點，也能免費兌領限量紀念隨行杯，歡迎一起來島嶼尋光。


今年專為已退役馬祖老兵準備的紀念衣也升級，硬漢鐵灰色棉質舒適又有型，歡迎各位英雄戰士們，重返莒光回味榮光時刻，憑馬祖服役證明文件，即可獲得紀念衣與紀念隨行杯。

鄉公所也指出，今年最美方塊海攝影比賽，不僅總獎金提高至6萬8千元，首獎更高達3萬元，前往尋島光點之一的西莒坤坵沙灘時，記得留意潮汐時間捕捉方塊海美景，不限攝影器材（智慧型手機、數位相機皆可），9月1日起開始受理徵件，採線上投稿報名參賽，歡迎年滿20歲以上，不限國籍，愛好攝影之個人創作者前來爭取高額獎金。

另外，因應許多民眾的反映，預定於9月2日舉辦的「方塊海攝影外拍教學活動」，報名時間特別延長至8月27日，不僅有馬祖在地攝影達人領團，分享拍攝技巧，完成參加禮解鎖任務，還可獲得面額新台幣500元的西莒住宿抵用券，歡迎大家踴躍報名參加（報名網頁：https://reurl.cc/lD4OnQ）。

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