名家論壇》徐佳馨／碧桂園失火，台灣房市買點現？

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其二是中國今天所面對的風暴並非單一因素，而是整個結構問題。過去，地方政府過度依賴轉讓土地使用權挹注經濟，經濟過度仰賴不動產市場，偏偏不動產業開超大槓桿，讓風險大幅暴增，相信中南海也看到這一點，在2017年十九大時宣布「房住不炒」成為大陸的房地產鐵律，2020年，習近平更要求大動作打房，人行隨後訂出房地產企業債務風險的「三道紅線」監管措施，要求開發商剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不小於1倍等規定，立馬讓許多地產商出現財務問題，加上疫後經濟並未復甦，影響流動性，種種因素都促使「地產模範生」碧桂園都會爆發大規模財務危機。
雖說中國這次風暴對於不動產與金融業衝擊極大，其他產業似乎並沒有那麼明顯，可是對於中企來說，這些財務問題連環爆的近憂是，大型發展商生態必定涉及很多上下游供應鏈企業，若連政府重點支援的產業都陷入危機，勢會削弱市場對內地經濟及資本市場信心，繼而打擊股市表現。
中長期的隱憂是，各國在這次事件中對於中國企業的經營績效存疑，碧桂園的違約，恐衍生成為各國對中國企業的信用打折，也等於斷掉中國企業對外募資的管道，想要重拾國際投資者信心，得有一段折騰。
在台灣，由於規模懸殊加上市場差異大，多數台灣不動產業並未直接參與中國不動產業，縱然有，金額也不高，不至於產生風險。另外金融業在法規限制下，也多未直接參與中國房企相關投資，不過房企在海外發行的公司債等金融商品，或衍生性金融商品，是台灣金融業者可能踩到的地雷。
較令人擔心的是台資企業，除了企業本身因為中國經濟走軟，造成營收與獲利受到影響，其往來客戶與廠商也可能受到牽連，造成經營上損失，抑或是透過國銀融資，投資大陸金融商品，很可能就成為中國經濟連環爆下的受害者，自然也會牽扯到金融業，多多少少讓業者受傷。
看了那麼多，卻也不能說台灣不動產完全沒風險。這幾年政府打房政策不斷、央行快速升息、台灣內部經濟不振形成的空頭結構下，最容易中箭落馬的，必然是經驗與口袋深度都不足的中小型建商，這也是為什麼近期有不少爛尾樓出現在市場上的原因。
至於民眾最關心能否「撿便宜」？
這麼多年看到許多便宜的故事與事故，若非眼光獨具又努力不輟，不然小便宜都是故事，大便宜都是事故，少有例外。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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