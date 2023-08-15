買洋芋片「半包都空氣」非偷工減料？食藥署揭3用途：有存在必要
洋芋片香脆的口感是許多人愛吃的零嘴，但是近年來常常看到有網友上網抱怨，每次買洋芋片或其他零食，打開來幾乎有「半包都是空氣」，忍不住抱怨CP值超低。對此，專家也出面解釋這「半包空氣」存在的3用途，分別為防碎裂、防微生物滋生、減少油耗味。
記者潘毅/綜合報導
為何洋芋片的包裝打開後，總會有一半以上是裝空氣，而真實份量總是會讓人感到空虛？食藥署也解釋：「那不是普通的空氣，是氮氣！油炸的洋芋片雖然好吃，卻很容易氧化所以除了密封包裝之外，還得用氮氣充填保存」。
由於洋芋片製造過程中歷經「油炸」步驟，雖然很好吃，可是因為會與空氣接觸氧化，不只是容易變軟或是破碎，甚至還會有股油耗味，變得不好吃了，因此包裝密封及氮氣充填保存相當必要。
而密封包裝可以避免洋芋片接觸空氣，減少氧化的程度，延長保存期限。目前是運用內層有錫箔或鋁箔等複合性材質的塑膠包裝袋密封，不只是可以阻擋空氣、油脂、潮濕、細菌微生物等外在汙染，而且錫箔或鋁箔的材質可以輔助避光，幫助減少氧化。
但此時又衍伸出一項問題，若密封包裝時，如果空氣量太少，保護作用會減弱，運送過程可能會碰撞、碎裂，變成洋芋小碎片，因此最終才會演變成「大半包空氣」搭配洋芋片的情況，讓足夠的空氣量確保洋芋片的完整性，讓顧客拿手時吃起來過癮。